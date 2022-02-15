Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dubai’de: Türk bayrakları ve mehteran takımlı coşkulu karşılama

Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımız çevrenin korunmasını da içeren geniş bir tasavvuru ifade ediyor. Çevre politikalarımızı, kalkınma politikalarımızı işte bu anlayışla ortaya koymanın çabası içerisindeyiz. Eşim Emine Hanım'ın hamisi olduğu 2017 yılında başlattığımız 'Sıfır Atık' projesi bu bakımdan önemli bir örnektir.



