Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 düzensiz göçmenin imdadına Türkiye yetişti!





Ekipler, 15 Şubat saat 01.45 sıralarında da, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.