Yunanistan'ın ölüme ittiği 52 düzensiz göçmenin imdadına Türkiye yetişti!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat saat 14.00 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki toplam 14 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Ekipler, aynı gün saat 15.30 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 22 düzensiz göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.