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    • 15.02.2022 08:18
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    Başkan Erdoğan 9 yıl sonra BAE'de! İmzalar atıldı: Dikkat çeken TOGG ve AKINCI SİHA detayı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 yıllık aranın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan'ın ziyareti onuruna Abu Dabi ve Dubai'deki sembol binalara Türk bayrağı yansıtılırken Türkiye-BAE arasında kritik alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan Mart ayında Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretinin önemive vurgu yaptı. Başkan Erdoğan'ın bugünkü programı da belli olurken TOGG ve AKINCI SİHA detayı dikkat çekti. İşte kritik BAE ziyaretinden notlar ve Erdoğan'ın bugünkü programı.

    Başkan Erdoğan 9 yıl sonra BAE’de

    Geçen yıl kasım ayında Ankara'da temelleri atılan Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yeni dönem ilişkilerine, bu kez Abu Dabi ev sahipliği yaptı.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile 2,5 aylık aranın ardından bir araya geldi.
    Erdoğan'ın ziyareti onuruna Abu Dabi ve Dubai'deki sembol binalara Türk bayrağı yansıtıldı.


    Başkan Erdoğan'ı havaalanında Prens El Nahyan karşıladı. Erdoğan'ın aracı, Kasr El Vatan Sarayı'na atlı birlik eşliğinde giriş yaptı. O anlarda Abu Dabi semalarında gösteri uçuşu da düzenlendi.

    Erdoğan, tören alanına Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile birlikte yürüdü. İki lider alandaki yerlerine gidene kadar sohbet etti.




        ÇEŞİTLİ ALANLARDA 13 ANLAŞMA İMZALANDI
        Törende, hem Türkiye hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalabalık bir heyet yer aldı. Erdoğan ve El Nahyan heyettekilerle tek tek selamlaştı.
        Törenin ardından Erdoğan, El Nahyan ile birlikte heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıdan sonra imza töreni gerçekleştirildi. İki ülke arasında ticaret, savunma, ulaştırma, tarım ve sağlık gibi alanları kapsayan 13 anlaşma imzalandı.



        İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLDİ
        Erdoğan ve El Nahyan baş başa bir görüşme de yaptı. Görüşmede iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirildi.

        İş birliğinin artırılması noktasında atılabilecek adımlar ele alındı. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masadaydı.


            El Nahyan toplantının ardından Başkan Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi. Erdoğan, programın sonunda Başkanlık Sarayı Defteri'ni imzaladı.
            Erdoğan, "Aziz Kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'in davetine icabetle dost Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum" sözlerini kullandı.


            İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM
            Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan Başkan Erdoğan "Yeni dönemi başlattık" sözlerine değinerek, "BAE ile sınırlı olduğunu sanmak yanılgı olabilir." dedi. Kaplan, "Martta Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, Mısır'la karşılıklı elçi atama noktasına ilerleyişi de bu "yeni normal" bağlamında değerlendirebilirsiniz" dedi.

            İşte o yazının satır başları;

            Katar'daki Türk askeri üssünün dağıtılması talebi de dahil sürülen şartlar karşılanmasa da Katar ile Körfez'in iki güçlü ülkesi arasındaki buzlar Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde geçen ocak ayında ABD ve Kuveyt'in arabuluculuğunda imzalanan anlaşmayla resmen eridi. Ambargo sona erdi, sınırlar ve hava sahaları tekrar açıldı.

            Ardından geçtiğimiz sene Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın 2012'den beri ilk kez gerçekleştirdiği Ankara ziyareti ile Türkiye ile de normalleşme süreci resmen başlamış oldu.



            Cumhurbaşkanı'nın iade-i ziyareti, ilişkilerin gelişmesi noktasında sadece bir pekiştirme işlevi görmeyecek. Aynı zamanda Biden başkanlığında Afganistan'da olduğu gibi apar topar bölgeden çekilen ve nüfuzu azaldığı hissedilen Amerika Birleşik Devletleri'nin yol açtığı güç boşluğunu da işbirliği ile doldurma trendini daha da yukarı taşıyacak.

            Martta Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, Mısır'la karşılıklı elçi atama noktasına ilerleyişi de bu "yeni normal" bağlamında değerlendirebilirsiniz. Yani Erdoğan'ın "Yeni dönemi başlattık" sözünün sadece BAE ile sınırlı olduğunu sanmak yanılgı olabilir.

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                BAŞKAN ERDOĞAN EXPO DUBAİ FUARI'NA KATILACAK
                Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri temaslarının 2'nci gününde Dubai Expo 2020 fuarını ziyaret edecek, Türkiye'nin milli gün açılışını yapacak.
                Milli gün kapsamında, bayrak seremonisi düzenlenecek ve iki ülke milli marşları çalınacak.

                Atık maddelerden elde edilen defile sahnelenecek. Sergi alanında TOGG ve AKINCI SİHA'nın maketleri de yer alacak.


                Erdoğan'a ziyaretinde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid al Maktum da eşlik edecek.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan 9 yıl sonra BAE'de! İmzalar atıldı: Dikkat çeken TOGG ve AKINCI SİHA detayı
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