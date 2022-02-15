Başkan Erdoğan 9 yıl sonra BAE'de! İmzalar atıldı: Dikkat çeken TOGG ve AKINCI SİHA detayı





Cumhurbaşkanı'nın iade-i ziyareti, ilişkilerin gelişmesi noktasında sadece bir pekiştirme işlevi görmeyecek. Aynı zamanda Biden başkanlığında Afganistan'da olduğu gibi apar topar bölgeden çekilen ve nüfuzu azaldığı hissedilen Amerika Birleşik Devletleri'nin yol açtığı güç boşluğunu da işbirliği ile doldurma trendini daha da yukarı taşıyacak.



Martta Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, Mısır'la karşılıklı elçi atama noktasına ilerleyişi de bu "yeni normal" bağlamında değerlendirebilirsiniz. Yani Erdoğan'ın "Yeni dönemi başlattık" sözünün sadece BAE ile sınırlı olduğunu sanmak yanılgı olabilir.

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