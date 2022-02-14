Son dakika: Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi





Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim büyükbaş diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.