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    • 14.02.2022 17:51
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    Son dakika: Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

    Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle Sedef Kabaş hakkında 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

    Sedef Kabaş için hazırlanan iddianame kabul edildi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından, Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 36 . Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

    Mahkemece yapılan incelemenin ardından kabul edilen iddianame kapsamında Kabaş'ın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.



    NE OLMUŞTU?
    Sedef Kabaş skandal sözlerle TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programında CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da konuk olduğu programda imza attı.



    Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim büyükbaş diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.



        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HEM KABAŞ'A HEM DE TELE 1'E DAVA
        Başkan Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'a ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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        Haberler Güncel Son dakika: Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
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