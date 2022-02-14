Son dakika: Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından, Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından hazırlanan iddianame, İstanbul 36 . Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Mahkemece yapılan incelemenin ardından kabul edilen iddianame kapsamında Kabaş'ın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Sedef Kabaş skandal sözlerle TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programında CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da konuk olduğu programda imza attı.
Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim büyükbaş diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz o saray ahır olur." şeklinde skandal ifadeler kullandı.