Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.02.2022 16:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2022 16:47
    ABONE OL

    Ballı medovik nasıl yapılır? Evde pratik ve lezzetli rus pastası ballı medovik tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar…

    Televizyonda yemek programlarını yakınan takip eden izleyiciler Ballı medovik nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasında yapılan lezzetlerin tarifleri merak konusu oluyor. Bugünkü yarışmacının yaptığı rus pastası ballı medovik tarifi oldukça merak edildi ve evinde pratik bir şekilde yaparak sevdiklerine sunmak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte ballı medovik pastası için malzemeler, püf noktalar…

    takvim.com.tr
    Ballı medovik nasıl yapılır?

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından ballı medovik nasıl yapılır? Evde pratik ve lezzetli rus pastası ballı medovik tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yemek programlarında yapılan tatlılar izleyiciler tarafından dikkat çekiyor ve evinde denemek isteyenler malzemeleri, yapılışını merak ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün yapılan rus pastası ballı medovik tarifi haberimizde yer alıyor.

    BALLI MEDOVİK RUS PASTASI TARİFİ

    Malzemeler
    Medovik pastası hamuru için;

    3,5 su bardağı un
    3 adet yumurta
    100 gram tereyağı

    1 çay bardağı şeker 3 yemek kaşığı bal
    1,5 çay kaşığı karbonat
    Kreması için;

    600 ml süt kreması
    6 yemek kaşığı pudra şekeri
    1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        Bu pastanın kreması çok kolay, sadece sıvı kremayı ve pudra şekerini iyice köpürünceye kadar mikserle güzelce çırpıyoruz. Koyulaşıp kabarınca kremanın üzerini streç film ile kapatıp iyice soğuması için buzdolabına kaldıralım. Medovik pasta hamuru hazırlamak için yumurtalar ve şekeri iyice çırpalım. Bir tavada tereyağını eritelim. Ardından balı ekleyip karıştıralım ve karbonatı ekleyelim. Ocağı kapatıp karıştıralım, tereyağını çırptığımız yumurta ve şekere karıştırarak ilave edelim.
        Yavaş yavaş un ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Koyulaşınca elinizle yoğura bilirsiniz. Toplamda 3,5 su bardağı un ilave ederek hamuru hazırlayalım. Ele yapışan ve yumuşak kıvamlı bir hamur olacak, daha fazla un eklemenize gerek yok. Bu sırada ısınması için fırını 180 derecede çalıştıralım. Hamuru unlanmış tezgaha alalım ve hızlıca rulo haline getirip toparlayalım. Bu ruloyu 8 parçaya keselim. Her parçayı merdane ile unlu zeminde açalım. Evinizde uygun bir tencere kapağı veya tabakla ölçebilirsiniz.
        Fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek açtığımız hamuru tepsiye alalım. Ben her defasında fırına 2 tepsi birden sürdüm. 8 tane hamuru 4 defada pişirmiş oldum. 1 tepsiye 2 tane sığar mı diye düşündüm ama sığmadı. Fırında 2 tane pişerken diğer iki hamuru açtım, onlar pişince hemen diğer ikisi. Çok kısa sürede piştikleri için aslında normal bir kekin pişme süresinden daha kısa sürede bütün hamurlar pişti. Fırın yeterince ısınmışsa, 2 tepsinin birden pişmesi 3-4 dk sürüyor. Kızarmasına fırsat vermeden, hafif pembeleşince fırından alalım. Çok fazla soğumadan daire şeklinde keselim.

        Tabağı ters yatırıp bıçakla kenarları keselim. Kenarlardan kalan parçaları da bir kasede biriktirelim.
        Bu şekilde 8 kat hamuru da pişirdikten sonra medovik pastanın son aşamasına geçebiliriz. Bir kat daire şeklinde kestiğimiz ince pasta kekimizden bir kat buzdolabında beklettiğimiz kremadan sürerek 8 katı tamamlayalım. Her kat arasına yaklaşık 3 yemek kaşığı dolu dolu krema kullanalım. Kalan krema ile de pastanın üzerini ve yanlarını güzelce kapatalım.
        Bir kenarda biriktirdiğiniz kek parçalarını robotta çekerek ufalayalım. Çok un gibi de olmasın, hafif iri parçalar kalabilir. Bunlarla pastanın her tarafını güzelce kaplayalım.
        Pastaya değmeyecek şekilde bir kapak kapatıp 1 gece buzdolabında dinlendirelim. Ertesi gün dilimleyerek servis edebilirsiniz. Servis esnasında üzerine bal sıkabilirsiniz. Afiyet olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dolmabahçe-Levazım Tüneli harabeye döndü
        Haberler Güncel Ballı medovik nasıl yapılır? Evde pratik ve lezzetli rus pastası ballı medovik tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar…
            SON DAKİKA