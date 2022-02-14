Ballı medovik nasıl yapılır? Evde pratik ve lezzetli rus pastası ballı medovik tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar…

Yapılışı:

Bu pastanın kreması çok kolay, sadece sıvı kremayı ve pudra şekerini iyice köpürünceye kadar mikserle güzelce çırpıyoruz. Koyulaşıp kabarınca kremanın üzerini streç film ile kapatıp iyice soğuması için buzdolabına kaldıralım. Medovik pasta hamuru hazırlamak için yumurtalar ve şekeri iyice çırpalım. Bir tavada tereyağını eritelim. Ardından balı ekleyip karıştıralım ve karbonatı ekleyelim. Ocağı kapatıp karıştıralım, tereyağını çırptığımız yumurta ve şekere karıştırarak ilave edelim.

Yavaş yavaş un ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Koyulaşınca elinizle yoğura bilirsiniz. Toplamda 3,5 su bardağı un ilave ederek hamuru hazırlayalım. Ele yapışan ve yumuşak kıvamlı bir hamur olacak, daha fazla un eklemenize gerek yok. Bu sırada ısınması için fırını 180 derecede çalıştıralım. Hamuru unlanmış tezgaha alalım ve hızlıca rulo haline getirip toparlayalım. Bu ruloyu 8 parçaya keselim. Her parçayı merdane ile unlu zeminde açalım. Evinizde uygun bir tencere kapağı veya tabakla ölçebilirsiniz.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek açtığımız hamuru tepsiye alalım. Ben her defasında fırına 2 tepsi birden sürdüm. 8 tane hamuru 4 defada pişirmiş oldum. 1 tepsiye 2 tane sığar mı diye düşündüm ama sığmadı. Fırında 2 tane pişerken diğer iki hamuru açtım, onlar pişince hemen diğer ikisi. Çok kısa sürede piştikleri için aslında normal bir kekin pişme süresinden daha kısa sürede bütün hamurlar pişti. Fırın yeterince ısınmışsa, 2 tepsinin birden pişmesi 3-4 dk sürüyor. Kızarmasına fırsat vermeden, hafif pembeleşince fırından alalım. Çok fazla soğumadan daire şeklinde keselim.



