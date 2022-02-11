Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan yargılanan Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis

Son dakika haberi... Hazırlanan iddianamede Gazeteci Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HEM KABAŞ'A HEM DE TELE 1'E DAVA
Başkan Erdoğan, televizyon programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş'a ve kanalın bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
NE OLMUŞTU?
Sedef Kabak skandal sözlerle TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programında CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç ve CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da konuk olduğu programda imza attı.