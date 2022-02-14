CHP'li Tunç Soyer'in mağduruz algısı elinde patladı! Yalanlarla kirli siyaset...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yalan ve propaganda üzerine kurulu siyasetten vazgeçmiyor.
Hizmetten uzak bir belediyecilik anlayışı sergileyip oluşturdukları algı ortamıyla mağduru oynayan CHP'li Belediye Başkanları'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eklendi.
'MAĞDURUZ' ALGISI ELİNDE PATLADI
CHP'li Tunç Soyer, Buca Metrosu Temel Atma Töreni'nde "Buradan Ankara'ya seslenmek istiyorum. İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Biz İzmir'i demir ağlarla örüyoruz" şeklinde algılarla dolu bir açıklamada bulundu.
Soyer'in bu söylemlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal cevap verdi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi.