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    • Güncel
    • 14.02.2022 21:10
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    • 14.02.2022 21:26
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    CHP'li Tunç Soyer'in mağduruz algısı elinde patladı! Yalanlarla kirli siyaset...

    Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları hizmet yerine algıya dayalı belediyecilik anlayışından yine vazgeçmedi. Her fırsatta 'mağduruz' algısı ile işbilmezliklerini perdelemeye çalışan isimlere bu kez de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eklendi. Buca Metrosu Temel Atma Töreni'nde konuşan Soyer, kürsüde utanmadan yalan söyleyerek hükümeti hedef aldı. Oysa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın algısını iki sene önce hükümete ve AK Parti'ye teşekkür ettiği tweetler boşa çıkardı.

    Tunç Soyer’in mağduruz algısı elinde patladı!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yalan ve propaganda üzerine kurulu siyasetten vazgeçmiyor.



    Hizmetten uzak bir belediyecilik anlayışı sergileyip oluşturdukları algı ortamıyla mağduru oynayan CHP'li Belediye Başkanları'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eklendi.



    'MAĞDURUZ' ALGISI ELİNDE PATLADI
    CHP'li Tunç Soyer, Buca Metrosu Temel Atma Töreni'nde "Buradan Ankara'ya seslenmek istiyorum. İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Biz İzmir'i demir ağlarla örüyoruz" şeklinde algılarla dolu bir açıklamada bulundu.



    Soyer'in bu söylemlerine İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal cevap verdi.

    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi.


        TUNÇ SOYER UTANMADAN VE KIZARMADAN YALAN SÖYLÜYOR
        İzmir ile ilgili onay bekleyen hiçbir projenin bulunmadığının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, "Tunç Soyer yine apaçık bir şekilde yalan söylüyor. Utanmadan ve kızarmadan. İzmir ile ilgili onay bekleyen hiçbir proje bulunmamakta!" ifadelerini kullandı.



        2 SENE ÖNCE AK PARTİ VE BAKANLIĞA TEŞEKKÜR ETTİ
        Tunç Soyer'in 2 sene önce attığı bir tweeti örnek veren Hızal, "2 sene önce kendi ifadelerinle İzmir'e en önemli desteği AK Parti hükümeti verdi! Şimdi meydanda yalan söylemek sana hoş geliyor! Kirli siyaset yapıyorsun" şeklinde konuştu.
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