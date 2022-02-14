CHP'li Tunç Soyer'in mağduruz algısı elinde patladı! Yalanlarla kirli siyaset...



TUNÇ SOYER UTANMADAN VE KIZARMADAN YALAN SÖYLÜYOR

İzmir ile ilgili onay bekleyen hiçbir projenin bulunmadığının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, "Tunç Soyer yine apaçık bir şekilde yalan söylüyor. Utanmadan ve kızarmadan. İzmir ile ilgili onay bekleyen hiçbir proje bulunmamakta!" ifadelerini kullandı.