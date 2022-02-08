Yandaş gazetecileri paraya boğan torpilli çalışanlara çift maaş bağlayan 50 bine balık yiyen CHP'li belediyeler "maliyetler arttı" diye bildiri yayınlıyor

Geçtiğimiz haftalarda bir araya gelen 11 CHP'li büyükşehir belediyesi, bazı vergilerde indirimlere gidilmesi ve sübvansiyon desteği verilmesi yönünde taleplerini dile getirmek için bildiri yayınlamıştı.
Bugün de bu belediyelerden bir bildiri daha geldi.
Hizmet yerine bahane üreten CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, hükümete çağrıda bulunarak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı çerçevesinde, vatandaşlarımızı korumak adına, ilettiğimiz bazı önerilerimizi ve uyarılarımızı yineleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır." açıklamasını yaptı.
YANDAŞA FONDAŞA TORPİLLİYE BALIĞA VAR HİZMETE YOK!
Yandaş gazetecilere reklam yapmaları karşığılında milyonlarca lira akıtan, şahsi çıkarları uğruna yedikleri balığa on binlerce lira ödeyen, belediye sözcülerini İsviçre'de dünyanın en pahalı kayak merkezlerine tatile yolladığı iddia edilen, temel atmama törenleri yaparak var olan projeleri de durduran CHP zihniyeti iş vatandaşa hizmete gelince yine "hükümet ve maliyetler bizi engelliyor" yalanına sarıldı.
TEMBELLİĞİN BAHANESİ: "EKONOMİK ZORLUKLAR"
Ortak açıklamada, "Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar, art arda gelen fiyat artışları, doğrudan yerel yönetimlerimizi, dolayısıyla da vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkileme riski taşımaktadır. 27 Ocak 2022 tarihinde 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yayınladığımız ortak deklarasyonda, vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak adına, bir dizi öneriyi merkezi idareye sunmuştuk. Bu önerilere yönelik bugüne dek herhangi bir açıklama gelmediği gibi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin de bu konuya gözlerini kapattığını üzülerek görmekteyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı çerçevesinde, vatandaşlarımızı korumak adına, ilettiğimiz bazı önerilerimizi ve uyarılarımızı yineleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır." denildi.
11 büyükşehir belediye başkanı öneri ve uyarılarını şöyle sıraladı;
CİDDİ FİYAT ARTIŞLARI OLDU
1) Büyükşehir belediyelerimizin faaliyet gösterdiği pek çok alanda, yılbaşından önce ve sonra, bugüne dek ciddi fiyat artışları olmuş, olmaya da devam etmektedir. Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarında yoğun olarak kullandığı bu hizmet kalemlerindeki ciddi artışlar, yerel yönetimleri hizmet üretmede zorlar hale gelmiş, gelecek günlerle ilgili kaygılar oluşturmuştur.
ULAŞIM HİZMETLERİ
2) Ulaşım hizmetlerinde, özellikle metro-tramvay kullanımında elektrik fiyatlarına gelen artışlar, lastik taşıtlı ulaşımda motorine sık sık gelen yoğun zamlarla, toplu taşımadaki fiyat artışları şimdiden kadük hale gelmiştir. Ülkedeki ekonomik zorlukları ve azalan alım gücünü de göz önünde bulundurarak, vatandaşlarımızı korumak adına, merkezi yönetim tarafından bazı kararların alınmasını elzem olarak görüyoruz
ÖTV MUAFİYETİ
3) Türkiye toplam nüfusunun yarısı kadar nüfusa, çeşitli hizmetler ulaştıran 11 Büyükşehir Başkanı olarak, bir önceki deklarasyonumuzda dile getirdiğimiz talepleri, bir kez daha tekrarlamak gereği hissediyoruz: Özellikle toplu taşımanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi talebimizdir.