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    • Güncel
    • 08.02.2022 13:08
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    • 08.02.2022 13:15
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    Yandaş gazetecileri paraya boğan torpilli çalışanlara çift maaş bağlayan 50 bine balık yiyen CHP'li belediyeler "maliyetler arttı" diye bildiri yayınlıyor

    CHP'li belediyelerde hizmet yok bahane var! Yandaş gazetecilere reklam yapmaları karşığılında milyonlarca lira akıtan, şahsi çıkarları uğruna yedikleri balığa on binlerce lira ödeyen, belediye sözcülerini İsviçre'de dünyanın en pahalı kayak merkezlerine tatile yolladığı iddia edilen, temel atmama törenleri yaparak var olan projeleri de durduran CHP zihniyeti yine "hükümet ve maliyetler bizi engelliyor" yalanına sarıldı. CHP'li belediyeler, belediyelerin maliyetlerinin arttığını belirterek, hükümetten yardım gelmezse kendilerinin yeni zamlara başvuracağını yeni bir bildiriyle duyurdu.

    CHP’li belediyeler yine algı peşinde

    Geçtiğimiz haftalarda bir araya gelen 11 CHP'li büyükşehir belediyesi, bazı vergilerde indirimlere gidilmesi ve sübvansiyon desteği verilmesi yönünde taleplerini dile getirmek için bildiri yayınlamıştı.

    Bugün de bu belediyelerden bir bildiri daha geldi.

    Hizmet yerine bahane üreten CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, hükümete çağrıda bulunarak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı çerçevesinde, vatandaşlarımızı korumak adına, ilettiğimiz bazı önerilerimizi ve uyarılarımızı yineleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır." açıklamasını yaptı.

    YANDAŞA FONDAŞA TORPİLLİYE BALIĞA VAR HİZMETE YOK!
    Yandaş gazetecilere reklam yapmaları karşığılında milyonlarca lira akıtan, şahsi çıkarları uğruna yedikleri balığa on binlerce lira ödeyen, belediye sözcülerini İsviçre'de dünyanın en pahalı kayak merkezlerine tatile yolladığı iddia edilen, temel atmama törenleri yaparak var olan projeleri de durduran CHP zihniyeti iş vatandaşa hizmete gelince yine "hükümet ve maliyetler bizi engelliyor" yalanına sarıldı.



    TEMBELLİĞİN BAHANESİ: "EKONOMİK ZORLUKLAR"
    Ortak açıklamada, "Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar, art arda gelen fiyat artışları, doğrudan yerel yönetimlerimizi, dolayısıyla da vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkileme riski taşımaktadır. 27 Ocak 2022 tarihinde 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yayınladığımız ortak deklarasyonda, vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak adına, bir dizi öneriyi merkezi idareye sunmuştuk. Bu önerilere yönelik bugüne dek herhangi bir açıklama gelmediği gibi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin de bu konuya gözlerini kapattığını üzülerek görmekteyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı çerçevesinde, vatandaşlarımızı korumak adına, ilettiğimiz bazı önerilerimizi ve uyarılarımızı yineleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır." denildi.

    11 büyükşehir belediye başkanı öneri ve uyarılarını şöyle sıraladı;

    CİDDİ FİYAT ARTIŞLARI OLDU

    1) Büyükşehir belediyelerimizin faaliyet gösterdiği pek çok alanda, yılbaşından önce ve sonra, bugüne dek ciddi fiyat artışları olmuş, olmaya da devam etmektedir. Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarında yoğun olarak kullandığı bu hizmet kalemlerindeki ciddi artışlar, yerel yönetimleri hizmet üretmede zorlar hale gelmiş, gelecek günlerle ilgili kaygılar oluşturmuştur.

    ULAŞIM HİZMETLERİ

    2) Ulaşım hizmetlerinde, özellikle metro-tramvay kullanımında elektrik fiyatlarına gelen artışlar, lastik taşıtlı ulaşımda motorine sık sık gelen yoğun zamlarla, toplu taşımadaki fiyat artışları şimdiden kadük hale gelmiştir. Ülkedeki ekonomik zorlukları ve azalan alım gücünü de göz önünde bulundurarak, vatandaşlarımızı korumak adına, merkezi yönetim tarafından bazı kararların alınmasını elzem olarak görüyoruz

    ÖTV MUAFİYETİ

    3) Türkiye toplam nüfusunun yarısı kadar nüfusa, çeşitli hizmetler ulaştıran 11 Büyükşehir Başkanı olarak, bir önceki deklarasyonumuzda dile getirdiğimiz talepleri, bir kez daha tekrarlamak gereği hissediyoruz: Özellikle toplu taşımanın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, belediyelerin kullandığı akaryakıta KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmesi talebimizdir.

        ELEKTİRK FİYATLARI

        Yine toplu taşımada yoğun tüketilen elektrik maliyetlerinde belediyeler için yeni ve avantajlı bir tarifeye geçilmesini gerektirmektedir. Burada belirtmek isteriz ki; 2019 yılından bugüne elektrik fiyatlarındaki artış, yüzde 300'e ulaşmıştır. Unutmamak gerekir ki; elektrik fiyatlarındaki artış, doğrudan su maliyetlerini artırmaktadır. Su işletmelerimizin en önemli maliyet kalemi, elektrik tüketimidir. İdarelerimizin vatandaşa su ulaştırmakta kullandığı elektrik fiyatlarında indirimli tarifeler düzenlenmelidir.

        HALK EKMEK

        Çünkü, bir önceki yıla su idarelerimizin ödediği elektrik faturası 3 kata çıkmıştır. Aynı şekilde 2019 yılından bugüne yüzde 113 oranında fiyat artışı yaşanan doğalgazda da belediyelere yönelik farklı bir tarife uygulamasını talep etmekteyiz. Keza, büyükşehir belediyelerimiz tüm imkanlarını zorlayarak, olağanüstü artan üretim maliyetlerine rağmen, Halk Ekmek'i bu zamana kadar en uygun fiyatla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Gelinen noktada, belediyelere TMO tarafından yeteri kadar unun uygun fiyatlama ile verilmemesi durumunda, bu üretim maliyetleri de katlanabilir olmaktan çıkacaktır.

        BİLDİRİDE İSİMLERİ OLANLAR

        Telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantı; İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'dan Mansur Yavaş'ın, İzmir'den Tunç Soyer'in, Antalya'dan Muhittin Böcek'in, Adana'dan Zeydan Karalar'ın, Eskişehir'den Yılmaz Büyükerşen'in, Aydın'dan Özlem Çerçioğlu'nun, Muğla'dan Osman Gürün'ün, Mersin'den Vahap Seçer'in, Tekirdağ'dan Kadir Albayrak'ın ve Hatay'dan Lütfi Savaş'ın katılımıyla yapıldı.

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        Haberler Güncel Yandaş gazetecileri paraya boğan torpilli çalışanlara çift maaş bağlayan 50 bine balık yiyen CHP'li belediyeler "maliyetler arttı" diye bildiri yayınlıyor
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