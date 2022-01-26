CHP'li Tunç Soyer eş dost kıyağına bir yenisini daha ekledi! Yücel Erten'i İZELMAN'da maaşa bağladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eş, dost, ahbap belediyeciliği artık yeni boyutlar kazanmaya başladı. Bornova Anadolu Lisesi'nden sınıf arkadaşlarını belediyeye yönetici yapan ve bazılarına çift maaş bağlayan, diğer yandan PKK'ya destek veren bildiriyi imzaladığı için KHK ile uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal'a Paris'te yaşamasına rağmen maaş veren Soyer, çok konuşulacak bir icraata daha imza attı.
Soyer, bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de yapan ve şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlenen Yücel Erten'i kentteki otoparkları işleten belediye şirketi İZELMAN'a yönetim kurulu üyesi yaparak maaşa bağladı. Geçtiğimiz aylarda ilk olarak kent yollarını asfaltlayan İZBETON şirketine yönetici yapılan Yücel Erten, böylece 'asfaltçılıktan' 'otoparkçılığa' transfer oldu.
CHP'Lİ SOYER'DEN BİR TİYATROCUYA DAHA KIYAK
Bu arada Soyer, İzmir Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu Üyesi olan ve halen Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları kaleme alan Eren Aysan Yığcı'ya da 'kıyak' yaptı. Soyer Yığcı'yı da otopark işletmecisi İZELMAN'ın yönetim kurulu üyeliğine getirdi ve maaşa bağladı. İki usta tiyatrocunun kentin otopark ve benzeri işlerine nasıl katkı vereceği merak konusu oldu. Soyer'in Tiyatro Genel Sanat Yönetmenliği yapan Yücel'e böyle bir şirket yönetim kurulu üyeliğine getirerek ek gelir sağlamaya çalıştığı belirtildi.