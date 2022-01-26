CHP'li Tunç Soyer eş dost kıyağına bir yenisini daha ekledi! Yücel Erten'i İZELMAN'da maaşa bağladı





AKKAYA İZULAŞ'A YÖNETİCİ YAPILDI

Başkan Tunç Soyer, bir diğer dikkat çeken atamayı da belediyenin ulaşım şirketi İZULAŞ'ta yaptı. ESHOT'ta görevden alınınca emekliliğe ayrılan eski Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'yı İZULAŞ'a yönetim kurulu üyesi yaparak maaş bağladı. Akkaya'nın eşi Akay Ağca Akkaya'nın geçtiğimiz aylarda Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'nde aracıyla önünü kestiği otobüs şoförünü, "Ben genel müdürün eşiyim" diye tehdit etmişti.

Yeni Asır'ın haberine göre Turgay Akkaya ise, şoförün eşine hakaret içeren ifadeler kullandığını iddia ederek eşinin de şoföre, "Ayıp değil mi biz aynı camianın insanıyız" dediğini savunmuştu. Turgay Akkaya, "Aralarında tartışma olmuş. Bu arada şoför eşime küfürlü bir ifade kullanmış. O yüzden sıkıntı yaşamışlar. Basit bir iş. Eşim geçmek istemiş, şoför de yol kapanınca 'Yürü lan' demiş. Öyle aralarında bir tartışma olmuş" diye konuştu. Akkaya, "Şoförle ilgili bir işlem yapıldı mı?" sorusuna ise, "Hayır. Şoför özür diledi" cevabını vermişti.