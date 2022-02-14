BAE basınında Başkan Erdoğan manşetleri: "Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor"

Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretinin stratejik ilişkileri güçlendirme ve daha ileri bir düzeye taşıma yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan gazete, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara ziyaretinin de Türkiye-BAE ilişkilerinin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda gelişmesi açısından önemli bir başlangıç teşkil ettiğini belirtti.