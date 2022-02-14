BAE basınında Başkan Erdoğan manşetleri: "Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti ülke basınında geniş yer buldu. Gazeteler, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini, "Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor" manşetleriyle duyurdu. El Beyan gazetesi de Erdoğan'ın BAE'ye yapacağı ziyareti, "Stratejik ilişkilerde sıçrama" manşetiyle okuyucularına aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti ülke basınında geniş yer buldu.
BAE'de yayımlanan gazeteler, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini, "Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor" manşetleriyle duyurdu.
El Vatan gazetesi, "BAE ve Türkiye: Büyüyen stratejik ilişkiler" başlığını kullandığı haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün BAE'ye yapacağı ziyaret, BAE ile dost Türkiye arasında büyüyen stratejik ilişkileri güçlendirme ve daha ileri bir düzeye taşıma yolunda önemli bir adım teşkil ediyor." değerlendirmesine yer verdi.
Haberde ayrıca, iki ülke liderlerinin ortak çalışma geliştirme konusundaki istekliliğine vurgu yapıldı.
Ziyareti "Gelişen stratejik ilişkiler" başlığıyla manşetinden veren El İttihad gazetesi de Abu Dabi ve Ankara ilişkilerinde gelişen ekonomik ortaklık ve ileriye dönük bir yatırım sıçraması olduğuna dikkati çekti.
Başkan Erdoğan'ın BAE ziyaretinin stratejik ilişkileri güçlendirme ve daha ileri bir düzeye taşıma yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayan gazete, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara ziyaretinin de Türkiye-BAE ilişkilerinin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda gelişmesi açısından önemli bir başlangıç teşkil ettiğini belirtti.
"STRATEJİK İLİŞKİLERDE SIÇRAMA"
El Beyan gazetesi de Erdoğan'ın BAE'ye yapacağı ziyareti, "Stratejik ilişkilerde sıçrama" manşetiyle okuyucularına aktardı.
İki ülke arasındaki ekonomik anlaşmaların tarihinin en yüksek seviyesinde olduğuna işaret edilen haberde, Erdoğan'ın ziyaretinin ilişkileri daha güçlü bir seviyeye taşıyacağı kaydedildi.