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    • Güncel
    • 14.02.2022 19:16
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    • 14.02.2022 19:16
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi: "Yemen'e seyahat etmekten kaçının"

    Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de olumsuz seyreden güvenlik koşullarının ardından Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Yemen’ uyarısı!

    Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde Yemen'e seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

    Dışişleri Bakanlığı, Yemen'e yönelik seyahat uyarısı yaptı.

    "Yemen'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanılan uyarıda ayrıca Türk vatandaşlarına, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Sana Büyükelçiliğince yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri, her halükarda kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

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