Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı: İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş geçtiğimiz yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topbaş'ın vefatının 1. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"İSTANBUL'A HİZMETLERİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Erdoğan mesajında, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.