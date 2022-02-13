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    • 13.02.2022 18:08
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    • 13.02.2022 18:10
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    Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı: İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 1. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan Kadir Topbaş mesajı

    Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş geçtiğimiz yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topbaş'ın vefatının 1. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

    "İSTANBUL'A HİZMETLERİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"
    Erdoğan mesajında, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş mesajı: İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağız
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