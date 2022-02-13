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    • 13.02.2022 20:26
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    13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı

    Sağlık Bakanlığı 13 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Bakan Fahrettin Koca paylaşımında "6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." dedi.

    takvim.com.tr
    Son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Bakan Fahrettin Koca paylaşımında "6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." dedi.

    12 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        8 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        7 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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            Haberler Güncel 13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı
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