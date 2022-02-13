13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Talihli numaralar…

Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda, canlı yayın ile gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu ve talihli numaraların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki 13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Heyecanın dorukta olduğu ve geri sayımın başladığı çekiliş hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
13 ŞUBAT PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşti ve talihli numaralar açıklandı.
İşte talihli numaralar:
14, 8, 5, 6, 19, 5
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.