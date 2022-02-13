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    • Güncel
    • 13.02.2022 20:07
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    • 13.02.2022 20:07
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    13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Talihli numaralar…

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Talihli numaralar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şans Topu çekilişi için az bir zaman kalmışken sonuç sorgulama ekranı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Büyük ikramiyenin hayalini kuranlar talihli olup olmadıklarını merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

    Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda, canlı yayın ile gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu ve talihli numaraların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki 13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Heyecanın dorukta olduğu ve geri sayımın başladığı çekiliş hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    13 ŞUBAT PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşti ve talihli numaralar açıklandı.

    İşte talihli numaralar:

    14, 8, 5, 6, 19, 5

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        SEN SEÇ

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

            NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

            Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

            Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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            Haberler Güncel 13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Talihli numaralar…
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