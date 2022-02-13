13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Talihli numaralar…

Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda, canlı yayın ile gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu ve talihli numaraların açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki 13 Şubat Pazar Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? Heyecanın dorukta olduğu ve geri sayımın başladığı çekiliş hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.