Halil Falyalı suikastında yeni gelişme: 2 gözaltı daha

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförünün hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC'de 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7'ye yükseldi.

Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı.

MUSTAFA SÖYLEMEZ İADE EDİLECEK Mİ

KKTC polisi, olay sonrası elde ettiği ilk bilgiler ile temasa geçtiği Türk Emniyet yetkililerine başını Söylemez kardeşler çetesi mensuplarından Mustafa Söylemez'in çektiği ve olaydan sonra Kıbrıs'tan İstanbul'a kaçtıkları belirlenen 3 şahsın cinayetin failleri olabileceği ihtimaliyle İstanbul'da gözaltına alınmasını istemişti.