Savaşın ayak sesleri mi? ABD, Ukrayna'da tahliyeye hazırlanıyor! Dünyanın konuştuğu son dakika
Dünyanın konuştuğu Rusya-Ukrayna krizinden son dakika haberleri peş peşe geliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. Az sayıda yetkilinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kalabileceğini belirten yetkililer, büyükelçilikteki yaklaşık 200 Amerikalının büyük çoğunluğunun ABD'nin ülkede diplomatik varlığını sürdürebilmesi için Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırına yakın bir yere gönderileceğini dile getirdi.
12.02.2022 12:37
- Son Güncelleme: 12.02.2022 12:39