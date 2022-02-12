Savaşın ayak sesleri mi? ABD, Ukrayna’da tahliyeye hazırlanıyor! Dünyanın konuştuğu son dakika

Az sayıda yetkilinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kalabileceğini belirten yetkililer, büyükelçilikteki yaklaşık 200 Amerikalının büyük çoğunluğunun ABD'nin ülkede diplomatik varlığını sürdürebilmesi için Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırına yakın bir yere gönderileceğini dile getirdi.