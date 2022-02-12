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Haberler Dünya Savaşın ayak sesleri mi? ABD, Ukrayna'da tahliyeye hazırlanıyor! Dünyanın konuştuğu son dakika

Savaşın ayak sesleri mi? ABD, Ukrayna'da tahliyeye hazırlanıyor! Dünyanın konuştuğu son dakika

Dünyanın konuştuğu Rusya-Ukrayna krizinden son dakika haberleri peş peşe geliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. Az sayıda yetkilinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kalabileceğini belirten yetkililer, büyükelçilikteki yaklaşık 200 Amerikalının büyük çoğunluğunun ABD'nin ülkede diplomatik varlığını sürdürebilmesi için Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırına yakın bir yere gönderileceğini dile getirdi.

12.02.2022 12:37 - Son Güncelleme: 12.02.2022 12:39
Savaşın ayak sesleri mi? ABD, Ukrayna’da tahliyeye hazırlanıyor! Dünyanın konuştuğu son dakika

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

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Savaşın ayak sesleri mi? ABD, Ukrayna’da tahliyeye hazırlanıyor! Dünyanın konuştuğu son dakika

ABD'de isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının bugün Kiev Büyükelçiliğindeki neredeyse tüm Amerikan personelinin ayrılmaları gerekebileceğini duyurmayı planladığını söyledi.

Savaşın ayak sesleri mi? ABD, Ukrayna’da tahliyeye hazırlanıyor! Dünyanın konuştuğu son dakika

Az sayıda yetkilinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kalabileceğini belirten yetkililer, büyükelçilikteki yaklaşık 200 Amerikalının büyük çoğunluğunun ABD'nin ülkede diplomatik varlığını sürdürebilmesi için Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırına yakın bir yere gönderileceğini dile getirdi.

Savaşın ayak sesleri mi? ABD, Ukrayna’da tahliyeye hazırlanıyor! Dünyanın konuştuğu son dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmadı.

Savaşın ayak sesleri mi? ABD, Ukrayna’da tahliyeye hazırlanıyor! Dünyanın konuştuğu son dakika

Bakanlık daha önce Kiev'deki ABD büyükelçiliği çalışanlarının ailelerine ayrılmaları talimatı vermişti.

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