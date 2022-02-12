



"13 ŞUBAT'TA KONSOLOSLUK HİZMETLERİ ASKIYA ALINACAK"

ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "12 Şubat 2022'de Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri tehdidinin devam etmesi nedeniyle ABD'li çalışanların çoğunun Kiev'deki büyükelçilikten ayrılması talimatı verdi. ABD vatandaşları Ukrayna'ya seyahat etmemeli ve Ukrayna'dakiler derhal ayrılmalıdır. 13 Şubat 2022 Pazar günü, Dışişleri Bakanlığı Kiev'deki ABD Büyükelçiliğinde konsolosluk hizmetlerini askıya alacak. Büyükelçilik, acil durumlar için Ukrayna'nın Lviv kentinde konsolosluk varlığını sürdürecek, ancak pasaport, vize veya rutin konsolosluk hizmetleri sağlayamayacak" denildi.



IRAK, UKRAYNA'DAKİ VATANDAŞLARINI ÜLKEYİ TERK ETMEYE ÇAĞIRDI

Irak, Rusya ile devam eden gerilim nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, istisnai durumdan dolayı Ukrayna'daki Iraklı vatandaşlara ülkeden ayrılmaları talimatı verildiği belirtildi.