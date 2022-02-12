Dışişleri Bakanlığı'nca, güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür" denildi.
ABD, KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNDEKİ BAZI PERSONELİNE UKRAYNA'DAN AYRILMA TALİMATI VERDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğinde acil görevi bulunmayan tüm personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi.
Rusya-Ukrayna gerilimi giderek tırmanıyor. ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğinde acil görevde bulunmayan tüm personeline Ukrayna sınırında devam eden Rus askeri yığınağı nedeniyle işgal ihtimaline karşın ülkeden ayrılma talimatı verdi. Açıklamada, "Diplomatik personelin azalmasına rağmen büyükelçiliğin çekirdek ekibi, özverili Ukraynalı meslektaşlarımız, Dışişleri Bakanlığı ve ABD personeli, Ukrayna'nın güvenliğini, demokrasisini ve refahını desteklemek için aralıksız diplomatik ve yardım çabalarını sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.
"13 ŞUBAT'TA KONSOLOSLUK HİZMETLERİ ASKIYA ALINACAK"
ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "12 Şubat 2022'de Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri tehdidinin devam etmesi nedeniyle ABD'li çalışanların çoğunun Kiev'deki büyükelçilikten ayrılması talimatı verdi. ABD vatandaşları Ukrayna'ya seyahat etmemeli ve Ukrayna'dakiler derhal ayrılmalıdır. 13 Şubat 2022 Pazar günü, Dışişleri Bakanlığı Kiev'deki ABD Büyükelçiliğinde konsolosluk hizmetlerini askıya alacak. Büyükelçilik, acil durumlar için Ukrayna'nın Lviv kentinde konsolosluk varlığını sürdürecek, ancak pasaport, vize veya rutin konsolosluk hizmetleri sağlayamayacak" denildi.
IRAK, UKRAYNA'DAKİ VATANDAŞLARINI ÜLKEYİ TERK ETMEYE ÇAĞIRDI
Irak, Rusya ile devam eden gerilim nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, istisnai durumdan dolayı Ukrayna'daki Iraklı vatandaşlara ülkeden ayrılmaları talimatı verildiği belirtildi.