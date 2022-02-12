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    • Güncel
    • 12.02.2022 17:10
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    • 12.02.2022 17:26
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    Dışişleri Bakanlığından vatandaşlarımıza "Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelere mecbur kalmadıkça seyahat etmeyin" uyarısı

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir." denildi. Açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür" ifadelerine yer verildi.

    Dışişlerinden Ukrayna’daki vatandaşlara uyarı

    Dışişleri Bakanlığı'nca, güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği bildirildi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür" denildi.



    ABD, KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNDEKİ BAZI PERSONELİNE UKRAYNA'DAN AYRILMA TALİMATI VERDİ
    ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğinde acil görevi bulunmayan tüm personeline Ukrayna'dan ayrılma talimatı verdi.
    Rusya-Ukrayna gerilimi giderek tırmanıyor. ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliğinde acil görevde bulunmayan tüm personeline Ukrayna sınırında devam eden Rus askeri yığınağı nedeniyle işgal ihtimaline karşın ülkeden ayrılma talimatı verdi. Açıklamada, "Diplomatik personelin azalmasına rağmen büyükelçiliğin çekirdek ekibi, özverili Ukraynalı meslektaşlarımız, Dışişleri Bakanlığı ve ABD personeli, Ukrayna'nın güvenliğini, demokrasisini ve refahını desteklemek için aralıksız diplomatik ve yardım çabalarını sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.



    "13 ŞUBAT'TA KONSOLOSLUK HİZMETLERİ ASKIYA ALINACAK"
    ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "12 Şubat 2022'de Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri tehdidinin devam etmesi nedeniyle ABD'li çalışanların çoğunun Kiev'deki büyükelçilikten ayrılması talimatı verdi. ABD vatandaşları Ukrayna'ya seyahat etmemeli ve Ukrayna'dakiler derhal ayrılmalıdır. 13 Şubat 2022 Pazar günü, Dışişleri Bakanlığı Kiev'deki ABD Büyükelçiliğinde konsolosluk hizmetlerini askıya alacak. Büyükelçilik, acil durumlar için Ukrayna'nın Lviv kentinde konsolosluk varlığını sürdürecek, ancak pasaport, vize veya rutin konsolosluk hizmetleri sağlayamayacak" denildi.

    IRAK, UKRAYNA'DAKİ VATANDAŞLARINI ÜLKEYİ TERK ETMEYE ÇAĞIRDI
    Irak, Rusya ile devam eden gerilim nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

    Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, istisnai durumdan dolayı Ukrayna'daki Iraklı vatandaşlara ülkeden ayrılmaları talimatı verildiği belirtildi.

        Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik personelinin can güvenliği göz önünde bulundurularak memur ve çalışanlara yıllık izinlerini kullanmalarının istendiği kaydedilen açıklamada, Irak vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında da bulunuldu.

        Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra gün içinde Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de benzeri açıklamalar yapılmıştı. Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.

        ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI: "KISA SÜREDE UKRAYNA'YI TERK EDİN"
        Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına çağrıda bulunarak, "Şu anda Ukrayna'daysanız, varlığınızın zorunlu olup olmadığını kontrol edin ve değilse kısa sürede ülkeyi terk edin" dedi.

        Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da askeri bir çatışma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek ülkede bulunan vatandaşlarına, "Şu anda Ukrayna'daysanız, varlığınızın zorunlu olup olmadığını kontrol edin ve değilse kısa sürede ülkeyi terk edin" dedi. Seyahat uyarılarını da yineleyen Bakanlık, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk kentlerinin de dahil olduğu bazı bölgelere son yaşanılan gerilimler nedeniyle kısmi seyahat uyarısı yaptı. Ukrayna'daki Alman vatandaşlarına, uluslararası ve yerel medyada yer alan güvenlik durumlarını yakından takip etmelerini tavsiye eden Bakanlık, "Seyahatlerinizi kontrol edin, planlayın veya erteleyin" dedi.



        Almanya ayrıca, Dnipro'da bulunan Donetsk Başkonsolosluğunu da kapatma kararı aldı.

        "TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"
        Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki krize bir çözüm bulma umudunu koruduğunu belirterek buna rağmen "tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız" dedi. Almanya'nın vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmelerine dair yaptığı çağrı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etmeye başlayabileceği uyarısı sonrası geldi.

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