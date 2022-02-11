Söz konusu hükümet olunca "serbest piyasa kuralları" diye ahkam kesen TÜSİAD, Kılıçdaroğlu'na karşı neden sessiz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin elektrik faturalarıyla ilgili attığı adımlara rağmen konuyu provoke etmeye devam etti. Elektrik faturasını ödemeyeceği ve vatandaşların da ödememesi gerektiği imasında bulunan Kılıçdaroğlu sivil itaatsızlık çağrısı yaparak tepki çekti.
Sabah yazarı Dilek Güngör, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken çıkışını ve TÜSİAD'ın tavrını köşesine taşıdı. Güngör'ün yazısı şu şekilde:
Burası, Patronlar Kulübü… İşlerine gelince 'en kral' serbest piyasacı onlardır. Ama konu işlerine gelmiyorsa babaları gelse serbest piyasa filan bilmezler.
Çok değil… Geçen yılın sonuydu… Dövizin yükselişi sırasında Merkez Bankası'na, hükümete demediklerini bırakmıyorlardı. Faizlerin indirilmesine dem vurarak 'biran önce serbest piyasa kurallarını işletin' filan diyorlardı. Herhalde o zaman CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu onları gaza getirmişti!
Biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu arayınca açıklamaları art arda gelmişti.
Peki ya şimdi ne değişti?
Aynı Kılıçdaroğlu önceki gün bir video çekerek "Elektrik faturasını ödemiyorum" deyiverdi.
Elektrikte de serbest piyasa yok mu?
Üstelik, TÜSİAD'ın pek sevdiği Kemal Derviş'in IMF'ci dostlarıyla Türkiye'ye getirdiği düzen… Bilirsiniz, o dönemden kalmadır TEDAŞ özelleştirme süreci… Sonrasında o program uygulanıp, 2008'de dağıtım bölgeleri özelleştirilmiştir. 'İyi mi yapıldı, kötü mü ya da amaç hasıl oldu mu' meselesi ayrı bir tartışma konusudur. Özelleştirmelerin kayıpkaçaklar ya da şebeke iyileştirmeleri açısından faydaları olmuştur. Ancak kabul etmek gerekir ki, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının verimli işletilmesi veya rekabeti tüketici maliyetlerine çok da yansımamıştır, bugün görüyoruz. Neyse...
Şimdi TÜSİAD'dan biri çıkıp da 'Hopp Kemal Bey, serbest piyasa' diyor mu?
Birçok dağıtım şirketinin patronu TÜSİAD üyesi… Haa, CHP Lideri çıkıp, "Faturalardaki fahiş zammı eleştirebilir, bu zammın geri çekilmesini isteyebilir, çözüm için Meclis'e kanun getirin" baskısı yapabilir. Bu demokratik bir tepkidir, muhalefetin görevidir de… Ama sivil itaatsizlik çağrısı yapmak nedir?