Söz konusu hükümet olunca "serbest piyasa kuralları" diye ahkam kesen TÜSİAD, Kılıçdaroğlu'na karşı neden sessiz?





Üstelik, TÜSİAD'ın pek sevdiği Kemal Derviş'in IMF'ci dostlarıyla Türkiye'ye getirdiği düzen… Bilirsiniz, o dönemden kalmadır TEDAŞ özelleştirme süreci… Sonrasında o program uygulanıp, 2008'de dağıtım bölgeleri özelleştirilmiştir. 'İyi mi yapıldı, kötü mü ya da amaç hasıl oldu mu' meselesi ayrı bir tartışma konusudur. Özelleştirmelerin kayıpkaçaklar ya da şebeke iyileştirmeleri açısından faydaları olmuştur. Ancak kabul etmek gerekir ki, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının verimli işletilmesi veya rekabeti tüketici maliyetlerine çok da yansımamıştır, bugün görüyoruz. Neyse...

Şimdi TÜSİAD'dan biri çıkıp da 'Hopp Kemal Bey, serbest piyasa' diyor mu?