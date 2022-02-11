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    • Güncel
    • 11.02.2022 09:02
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    • 11.02.2022 09:11
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    Söz konusu hükümet olunca "serbest piyasa kuralları" diye ahkam kesen TÜSİAD, Kılıçdaroğlu'na karşı neden sessiz?

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" diyerek vatandaşlara adeta sivil itaatsizlik çağrısı yaptı. Her fırsatta hükümetin ekonomi politikalarını hedef alarak "serbest piyasa kuralları" diye ortalıkta gezen TÜSİAD, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına sessiz kaldı. Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde TÜSİAD'ı hedef alan çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

    TÜSİAD, Kılıçdaroğlu’na karşı neden sessiz?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin elektrik faturalarıyla ilgili attığı adımlara rağmen konuyu provoke etmeye devam etti. Elektrik faturasını ödemeyeceği ve vatandaşların da ödememesi gerektiği imasında bulunan Kılıçdaroğlu sivil itaatsızlık çağrısı yaparak tepki çekti.

    Yine HDP'nin peşine takıldı



    Sabah yazarı Dilek Güngör, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken çıkışını ve TÜSİAD'ın tavrını köşesine taşıdı. Güngör'ün yazısı şu şekilde:

    Burası, Patronlar Kulübü… İşlerine gelince 'en kral' serbest piyasacı onlardır. Ama konu işlerine gelmiyorsa babaları gelse serbest piyasa filan bilmezler.
    Çok değil… Geçen yılın sonuydu… Dövizin yükselişi sırasında Merkez Bankası'na, hükümete demediklerini bırakmıyorlardı. Faizlerin indirilmesine dem vurarak 'biran önce serbest piyasa kurallarını işletin' filan diyorlardı. Herhalde o zaman CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu onları gaza getirmişti!
    Biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu arayınca açıklamaları art arda gelmişti.
    Peki ya şimdi ne değişti?
    Aynı Kılıçdaroğlu önceki gün bir video çekerek "Elektrik faturasını ödemiyorum" deyiverdi.
    Elektrikte de serbest piyasa yok mu?



    Üstelik, TÜSİAD'ın pek sevdiği Kemal Derviş'in IMF'ci dostlarıyla Türkiye'ye getirdiği düzen… Bilirsiniz, o dönemden kalmadır TEDAŞ özelleştirme süreci… Sonrasında o program uygulanıp, 2008'de dağıtım bölgeleri özelleştirilmiştir. 'İyi mi yapıldı, kötü mü ya da amaç hasıl oldu mu' meselesi ayrı bir tartışma konusudur. Özelleştirmelerin kayıpkaçaklar ya da şebeke iyileştirmeleri açısından faydaları olmuştur. Ancak kabul etmek gerekir ki, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının verimli işletilmesi veya rekabeti tüketici maliyetlerine çok da yansımamıştır, bugün görüyoruz. Neyse...
    Şimdi TÜSİAD'dan biri çıkıp da 'Hopp Kemal Bey, serbest piyasa' diyor mu?


    Birçok dağıtım şirketinin patronu TÜSİAD üyesi… Haa, CHP Lideri çıkıp, "Faturalardaki fahiş zammı eleştirebilir, bu zammın geri çekilmesini isteyebilir, çözüm için Meclis'e kanun getirin" baskısı yapabilir. Bu demokratik bir tepkidir, muhalefetin görevidir de… Ama sivil itaatsizlik çağrısı yapmak nedir?


        Belli ki, dert kaos çıkarmak…
        Şahsen Kılıçdaroğlu'ndan aynı tavrı benzin için de bekliyorum.
        Çeksin arabasını Opet'e, koydursun benzini, parayı ödemeden bassın gaza…
        Öyle ya…
        Benzin fiyatları da çok yükseldi.
        Bakalım benzini alan, rafine eden, vatandaşa satan Koç Holding, böyle bir eyleme ne der?

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        TÜSİAD, Kılıçdaroğlu’na karşı neden sessiz?
        Haberler Güncel Söz konusu hükümet olunca "serbest piyasa kuralları" diye ahkam kesen TÜSİAD, Kılıçdaroğlu'na karşı neden sessiz?
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