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    • 10.02.2022 18:38
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    Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, faturalar üzerinden sivil itaatsizlik çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Çelik, CHP'nin düştüğü durumu 'zavallılık' olarak niteledi. Çelik, ''Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır.'' dedi.

    AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na fatura tepkisi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturalar üzerinden yaptığı sivil itaatsizlik çağrısına AK Parti'den çok sert tepki geldi.

    Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.



    Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Ömer Çelik, "CHP, muhalefeti husumet siyasetine çeviriyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır." ifadelerini kullandı.




    "CHP, DEMOKRASİYİ KENDİNE ALAN AÇMAK İÇİN KALDIRAÇ OLARAK KULLANIYOR"

    Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

    Sadece bu somut olayla ilgili değerlendirelecek bir açıklama değil. CHP, demokrasi kavramı ile muhalefet kavramını yan yana getiremiyor. Demokrasilerde muhalefet son derece kıymetli bir tavırdır.



        Nihayetinde belli çerçeveler içinde bunun yapılmasına demokratik muhalefet diyoruz. Muhalefet yapacağı zaman bir husumet siyasetine çeviriyor CHP yönetimi... Demokrasiden çok haz etmediğini görüyoruz. Demokrasiyi kendine bir alan açmak için kaldıraç olarak kullanıyor.

        Bunların yaptıkları, toplumun gözünde ne kadar zavallı bir seviyeye düştüklerini gözler önüne seriyor. Bu demokratik ve siyasi bir muhalefet değildir."

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