Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturalar üzerinden yaptığı sivil itaatsizlik çağrısına AK Parti'den çok sert tepki geldi.
Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Ömer Çelik, "CHP, muhalefeti husumet siyasetine çeviriyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP'nin siyasi iflas ilanıdır." ifadelerini kullandı.
"CHP, DEMOKRASİYİ KENDİNE ALAN AÇMAK İÇİN KALDIRAÇ OLARAK KULLANIYOR"
Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:
Sadece bu somut olayla ilgili değerlendirelecek bir açıklama değil. CHP, demokrasi kavramı ile muhalefet kavramını yan yana getiremiyor. Demokrasilerde muhalefet son derece kıymetli bir tavırdır.