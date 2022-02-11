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    • 11.02.2022 09:06
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    Son dakika: İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 23 şüpheliden 21'i yakalandı! 1 dolar detayı

    Son dakika haberine göre İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 şüpheliden 21'i yakalandı. Ev aramalarında 2 adreste 1 dolar ele geçirildi, çok sayıda dijital dökümana el konuldu.

    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda haklarında daha önce yakalama kararı çıkarılan 23 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Bylock kullanıcısı 21 şüpheli yakalandı

    İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

    Farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleşen operasyonda 23 şüpheli arasından 6 şahsın KHK'lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı olduğu ve tamamının ByLok kullanıcısı olduğu belirtildi.

    Ev aramalarında 2 adreste 1 dolar ele geçirildi, çok sayıda dijital dökümana el konuldu.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 23 şüpheliden 21'i yakalandı! 1 dolar detayı
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