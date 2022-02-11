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    • 11.02.2022 15:45
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    Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun fatura skandalına sert tepki!

    Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kılıçdaroğlu'nun skandal fatura çıkışı ile ilgili "Son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle antidemokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor" dedi.

    Kılıçdaroğlu’nun fatura skandalına sert tepki!

    Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kılıçdaroğlu'nun skandal fatura çıkışı ile ilgili "Son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle antidemokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor" dedi.

    Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
    Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır. Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır.

    Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez...

    Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur.

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