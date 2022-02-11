Kadın ve erkek için yaratıcı, manevi hediye önerileri neler? 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizleri 2022: Sevgililer günü için ne yapabilirim?

14 Şubat'ın yaklaşmasıyla birlikte sevgililer tarafından hediye önerileri araştırılmaya başlandı. Sevdiği kişiye hediye almak isteyen milyonlarca kişi manevi ve yaratıcı hediye önerilerini araştırmaya başladı. Bu kapsamda birçok kişi 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak ne alacağını veya Sevgililer Günü'nde ne yapacağına karar veremiyor. Erkek arkadaşına veya kız arkadaşına hediye alırken zorlanan, yeni fikirler görmek isteyenler için haberimizde çeşitli seçeneklere yer verdik. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizleri: Kadın ve erkek için yaratıcı, manevi hediye önerileri neler? Sevgililer günü için ne yapabilirim? İşte merak edilenler...
SEVGİLİLER GÜNÜ ARMAĞANLARI
Fotoğraf sürprizi
Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.
Aşkınızı çizin
Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıra dışı hem de eğlenceli olabilir.
Mum ışığında yemek
Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.
Aşk kutusu
İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.
Biraz macera
Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.
Aşkınızı anons edin
O gün birlikte bir mağazaya alışverişe gidin, sonra birden ortadan yok olun ve onu ne kadar çok sevdiğinizi mağazada mikrofonlar aracılığıyla anons edin. Elbette tüm bunları mağaza yetkilileriyle önceden organize etmeyi unutmayın.
Aşk balonu
Ona aldığınız hediyenin ucuna üzerinde 'seni seviyorum' yazan kocaman bir balon bağlayıp masasının üzerine koyabilirsiniz.