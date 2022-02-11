Kadın ve erkek için yaratıcı, manevi hediye önerileri neler? 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizleri 2022: Sevgililer günü için ne yapabilirim?

SEVGİLİLER GÜNÜ ARMAĞANLARI

Fotoğraf sürprizi

Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.

Aşkınızı çizin

Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıra dışı hem de eğlenceli olabilir.

Mum ışığında yemek

Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.