Enerji santrallerini durdurmak için kırk takla atan CHP bugün “elektrik faturası” üzerinden sokak hareketleri planlıyor

Türkiye'deki enerji talebi, ülke ekonomisinin büyümesine paralel olarak 2002 yılından bu yana 2,5 kat arttı. 2002 yılında 133 milyar kilovatsaat saat olan enerji talebi, 2021 yılında 307 milyar kilovatsaate yükseldi. Artan enerji talebine bağlı olarak, enerji arzı güvenliğinin sağlanması kapsamında devasa enerji yatırımları devreye alındı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin 2002 yılında elektrikte 31 bin megavat olan kurulu gücü, son 20 yılda yapılan yatırımlarla 70 bin megavat artırılarak yaklaşık 100 bin megavata yükseldi. Bu enerji arzının yükselmesinde yapılan yatırımlar etkili oldu.

638 YENİ HES YAPILDI

Türkiye'nin elektrik üretimindeki hidroelektrik santrallerinin payı önemli ölçüde arttı. Anadolu'nun bereketli suları enerjiye dönüştü. Türkiye hidroelektrik kapasitesinde dünyada 10 ülke arasına girdi. 2002 yılanda 97 olan hidroelektrik santrali sayısı 2021 yılına kadar inşa edilen 638 santralle 735'e ulaştı. Son 20 yılda faaliyete geçirilen 638 yeni hidroelektrik santrali ile Türkiye'nin HES kurulu gücü 12 bin 241 megavattan 31 bin 436 megavata yükseldi. Böylelikle hidroelektrik santralleri Türkiye'nin toplam elektrik üretiminde yüzde 20,1 paya sahip oldu.