Türkiye'nin ilk başörtülü subayı Teğmen Şule Şahbaz! 'Bu fotoğraf için yıllarca bekledik'

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı kapısından girerken, 10 yıl önce giremediğimiz kapıları düşündüm. Lise, üniversite, TBMM, GATA... Şimdi başörtümle geldiğim komutanlıkta Genel Sekreter Tolga Erdoğan komutanımız tarafından ağırlanıp sonra da ilk başörtülü teğmen Şule Şahbaz ile görüşmeye gidiyordum.
Teğmen Şahbaz'ı görünce çok duygulandım. "İyi ki Kovid kısıtlamaları var" dediğim tek andı herhalde; sarılsaydık oturup ağlardım belki...
Şule gibi genç kızlarımız rahatça okuyup çalışabilsin, kendilerini gerçekleştirsin diye milyonların çektiği çile, akıttığı gözyaşları geldi aklıma. Ama sıra gazetecilikteydi.