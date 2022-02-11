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    • 11.02.2022 09:33
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    Türkiye'nin ilk başörtülü subayı Teğmen Şule Şahbaz! 'Bu fotoğraf için yıllarca bekledik'

    Türkiye'nin ilk başörtülü subayı Teğmen Şule Şahbaz tam manasıyla sembol bir isim. 'Polis bir babanın kızıyım ve üsteğmen bir ağabeyin kardeşiyim.' diyen Şahbaz, hayat hikayesini ve yaşadıklarını Sabah yazarı Hilal Kaplan'a anlattı. İşte Hilal Kaplan'ın 'Bu fotoğraf için yıllarca bekledik' başlıklı yazısı...

    ’Bu fotoğraf için yıllarca bekledik’

    İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı kapısından girerken, 10 yıl önce giremediğimiz kapıları düşündüm. Lise, üniversite, TBMM, GATA... Şimdi başörtümle geldiğim komutanlıkta Genel Sekreter Tolga Erdoğan komutanımız tarafından ağırlanıp sonra da ilk başörtülü teğmen Şule Şahbaz ile görüşmeye gidiyordum.

    Teğmen Şahbaz'ı görünce çok duygulandım. "İyi ki Kovid kısıtlamaları var" dediğim tek andı herhalde; sarılsaydık oturup ağlardım belki...

    Şule gibi genç kızlarımız rahatça okuyup çalışabilsin, kendilerini gerçekleştirsin diye milyonların çektiği çile, akıttığı gözyaşları geldi aklıma. Ama sıra gazetecilikteydi.
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        Haberler Güncel Türkiye'nin ilk başörtülü subayı Teğmen Şule Şahbaz! 'Bu fotoğraf için yıllarca bekledik'
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