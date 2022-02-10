Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Alevilere galiz küfürler ve hakaretler savuran Yakup Tilki'den klasik savunma: Alkollüydüm

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki'yi gözaltına aldı.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakup Tilki hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçundan soruşturma başlattı. Dün adliyeye sevk edilen Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KLASİK SAVUNMA: ALKOLLÜYDÜM
Yakup Tilki savcılıktaki ifadesinde, sosyal medyada sohbet ettiğini belirterek, "Alkollüydüm. Sosyal medyada herkese açık bir sohbet yapıyorduk.