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    • Güncel
    • 10.02.2022 13:40
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    • 10.02.2022 13:54
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    Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Alevilere galiz küfürler ve hakaretler savuran Yakup Tilki'den klasik savunma: Alkollüydüm

    Kocaeli’de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere yönelik küfürler edince ‘Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan gözaltına alınıp tutuklanan Yakup Tilki, savcılıktaki ifadesinde klasik bir savunma yaptı olay sırasında alkollü olduğunu öne sürdü.

    Alevilere hakaret eden Tilki’nin klasik savunması

    Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki'yi gözaltına aldı.

    Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakup Tilki hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçundan soruşturma başlattı. Dün adliyeye sevk edilen Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    KLASİK SAVUNMA: ALKOLLÜYDÜM
    Yakup Tilki savcılıktaki ifadesinde, sosyal medyada sohbet ettiğini belirterek, "Alkollüydüm. Sosyal medyada herkese açık bir sohbet yapıyorduk.

        Grupta konuşan birileri savunduğum iktidar partisine, İslam'a küfür ve hakaret ettiler. Ben hakaret edenlere tepki gösterdim. Kullandığım cümleleri onlara söyledim.

        Herkese söylemedim. Bütün Alevileri kastetmedim. Sosyal medyada yayın sırasında alkollüydüm." dedi.

        NE OLMUŞTU?
        Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti.

        ALEVİ DİYE BİR ŞEY YOK BUNLAR KAFİR
        Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevileri sevmediğini belirterek kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, "Alevi diye bir şey yok. Bunlar kafir" dedi.

        GÖZALTINA ALINDI
        Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı.

        Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        TUTUKLANDI
        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında, Alevi vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan Y.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli Y.T, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

            ÇİRKİNLİĞE KARŞI BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ
            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısının Alevilere yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.

            AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır.

            Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.


            YAKUP TİLKİ TUTUKLANSIN' ETİKETİ TT OLDU
            Yakup Tilki'nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları 'Yakup Tilki Tutuklansın' etiketiyle kampanya başlattı. Etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.
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                Haberler Güncel Sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Alevilere galiz küfürler ve hakaretler savuran Yakup Tilki'den klasik savunma: Alkollüydüm
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