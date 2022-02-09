Alevilere karşı provokasyona tepkiler çığ gibi: Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz! Yakup Tilki tutuklandı

Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti.

ALEVİ DİYE BİR ŞEY YOK BUNLAR KAFİR

Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevileri sevmediğini belirterek kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, "Alevi diye bir şey yok. Bunlar kafir" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında, Alevi vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan Y.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Y.T, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.