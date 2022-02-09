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    • Güncel
    • 09.02.2022 15:00
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    • 09.02.2022 22:24
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    Alevilere karşı provokasyona tepkiler çığ gibi: Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz! Yakup Tilki tutuklandı

    Sosyal medyada Yakup Tilki adındaki bir şahıs, Alevilere ağza alınmayacak küfürler etti. Videoyu sosyal medyadan paylaşan hadsiz Tilki'nin skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Tilki mide bulandıran sözlerinde Alevileri sevmediğini belirterek 'Alevi diye bir şey yok. Kafir var." dedi. Sosyal medyada tepki toplayan provokasyona AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Öte yandan şahsın Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alınan Tilki'nin tutuklandığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    Alevilere karşı provokasyonda flaş gelişme!

    Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere ağıza alınmayacak küfürler etti.

    ALEVİ DİYE BİR ŞEY YOK BUNLAR KAFİR
    Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevileri sevmediğini belirterek kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, "Alevi diye bir şey yok. Bunlar kafir" dedi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı.

    Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    TUTUKLANDI
    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında, Alevi vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan Y.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Şüpheli Y.T, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    ÇİRKİNLİĞE KARŞI BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yakup Tilki isimli sosyal medya kullanıcısının Alevilere yönelik hakaretlerine tepki gösterdi.

    AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır.

        Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.


        YAKUP TİLKİ TUTUKLANSIN' ETİKETİ TT OLDU
        Yakup Tilki'nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları 'Yakup Tilki Tutuklansın' etiketiyle kampanya başlattı. Etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.


        Tilki'ye gelen tepkilerden bazıları şöyle:

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        İBB’den halk ekmeğe zam!
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