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    • 10.02.2022 12:29
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    • 10.02.2022 12:29
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    Ekmek arası uyuşturucu! 4 kilo 580 gram esrarla yakalandılar

    Mardin'de bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Ekmek arası uyuşturucu!

    Midyat ilçesinde bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat- Batman karayolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu.

    Araçta arama yapan ekipler, bagajdaki çuvalın içerisinde ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar buldu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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