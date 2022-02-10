Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayla mücadele kapsamında topladığı sigara paketleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.
Siyasi hayatı boyunca sigarayla mücadele eden Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü.
Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.
Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.
Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.