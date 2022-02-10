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Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayla mücadele kapsamında topladığı sigara paketleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayla mücadele kapsamında topladığı sigara paketleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği program ve ziyaretlerde, bırakma sözüyle kullananlardan aldığı sigara paketleri, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.

AA
10.02.2022 12:43 - Son Güncelleme: 10.02.2022 12:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sigarayla mücadele kapsamında topladığı sigara paketleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergileniyor

Siyasi hayatı boyunca sigarayla mücadele eden Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sigarayla mücadele kapsamında topladığı sigara paketleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergileniyor

Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sigarayla mücadele kapsamında topladığı sigara paketleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergileniyor

Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sigarayla mücadele kapsamında topladığı sigara paketleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergileniyor

Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan sergideki paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci, taksici gibi toplumun her kesiminden sigara kullananlar yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sigarayla mücadele kapsamında topladığı sigara paketleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergileniyor

Sergide, Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında, sigara içme kabininde sigara içen Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov'dan ve kalp krizi sonucu 2005'te 39 yaşında vefat eden AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Melik Özmen'den aldığı sigara paketi de bulunuyor.

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