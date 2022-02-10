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    • 10.02.2022 10:58
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    HDP'nin peşine takılıp elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na İYİ Partili isimden tepki: Ödenmesi gereken fatura ödenir

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devlet erkanında olduğunu ve bir siyasi partinin lideri olduğunu unutarak yeni bir skandala imza attı. Kılıçdaroğlu, bugünden itibaren elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun skandal çıkışına ilk tepki İYİ Partili isimden geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, genel başkanlarının kanuna aykırı bir şey yapmayacağını belirterek, "Ödenmesi gereken fatura ödenecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan skandala tepki gösteren isimlerden bir diğeri ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. Dağ, “Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde” dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurdu.

    Evinden çektiği videoyla konuya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." dedi.

    İTTİFAK ORTAĞINDAN KILIÇDAROĞLU'NA FATURA ÇIKIŞI
    Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'den tepki geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Habertürk ekranlarına konuk oldu.

    Erdem'e, canlı yayında "Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz?" diye soruldu.

        "ÖDENMESİ GEREKEN FATURA ÖDENECEKTİR"
        Erdem de, "Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." sözleriyle cevap verdi.

        KILIÇDAROĞLU NEDEN HDP TAKTİĞİNE BAŞLADI
        Son olarak 'elektrik faturalarını ödemeyeceğim' sözleriyle ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu çıkışını daha önce de HDP'de görmüştük. PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, ülkemizde kaosun fitilini ateşlemek ve sokakları karıştırmak için elektrik zammını bahane ederek sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. Terör sevicilerle aynı provokasyonu uygulamaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun amacının tamamen kaos çıkarmak olduğu gözler önüne serildi.

        AK PARTİ'DEN DE SERT TEPKİ
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Ülke için Türkiye için demokrasilerde gerekli olduğunu, faydası olduğunu biliyoruz. Biz de bazı yerlerde muhalefetiz. İzmir Milletvekiliyim ve İzmir'le ilgili bazı konularda muhalefet yapıyorum. Ülkemizde muhalefet eleştiri, öneri değil, yıkıcılık unsuru haline gelmiş halde. Gezi olaylarında gördük. Kılıçdaroğlu kaos oluşturması çabası içinde. Provokasyon yapıyor. Parti yetkilileri açıklamalarda bulundu. Elektrik fiyatlarına ilişkin çalışmalar yapılacağına dair. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. İzmir, İstanbul, Antalya, Adana'da otobüs biletlerine de suya da zam geldi. Büyükşehir belediyelerinde otobüse binerken bilet basmayın mı diyeceğiz?" dedi.

        Dağ sözlerine şöyle devam etti:
        Bu konuda olabilecek, bakanlık ve EPDK'nın önünde. Bir çalışma yürütülüyor, yürütülecek. Kısa vadede yapılacak olan şey bu. Uzun vadede Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünen, yöneten, yönetmeye talip olanların düşünmesi gereken nokta enerjide dışa bağımlığını kaldırmak. Bizim hamlelerimiz var hep karşımıza kim çıkıyor? Nükleer tesisi kurma konusunda önümüzde engel olanlar kim? CHP ve zihniyeti engel oldu. RES, HES yaparken engel oldu. Karadeniz doğal gazına sevinmediler bile. Enerji bağımlılığını azaltmamız lazım.
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        Haberler Güncel HDP'nin peşine takılıp elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na İYİ Partili isimden tepki: Ödenmesi gereken fatura ödenir
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