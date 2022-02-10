HDP'nin peşine takılıp elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na İYİ Partili isimden tepki: Ödenmesi gereken fatura ödenir

AK PARTİ'DEN DE SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Ülke için Türkiye için demokrasilerde gerekli olduğunu, faydası olduğunu biliyoruz. Biz de bazı yerlerde muhalefetiz. İzmir Milletvekiliyim ve İzmir'le ilgili bazı konularda muhalefet yapıyorum. Ülkemizde muhalefet eleştiri, öneri değil, yıkıcılık unsuru haline gelmiş halde. Gezi olaylarında gördük. Kılıçdaroğlu kaos oluşturması çabası içinde. Provokasyon yapıyor. Parti yetkilileri açıklamalarda bulundu. Elektrik fiyatlarına ilişkin çalışmalar yapılacağına dair. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. İzmir, İstanbul, Antalya, Adana'da otobüs biletlerine de suya da zam geldi. Büyükşehir belediyelerinde otobüse binerken bilet basmayın mı diyeceğiz?" dedi.

Dağ sözlerine şöyle devam etti:

Bu konuda olabilecek, bakanlık ve EPDK'nın önünde. Bir çalışma yürütülüyor, yürütülecek. Kısa vadede yapılacak olan şey bu. Uzun vadede Türkiye Cumhuriyeti'ni düşünen, yöneten, yönetmeye talip olanların düşünmesi gereken nokta enerjide dışa bağımlığını kaldırmak. Bizim hamlelerimiz var hep karşımıza kim çıkıyor? Nükleer tesisi kurma konusunda önümüzde engel olanlar kim? CHP ve zihniyeti engel oldu. RES, HES yaparken engel oldu. Karadeniz doğal gazına sevinmediler bile. Enerji bağımlılığını azaltmamız lazım.