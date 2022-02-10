MSB'den CHP'li Özgür Özel ile Cumhuriyet Yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun 'FETÖ' iddialarına yalanlama!

CHP ve CHP'ye yakın isimler yalan ve manipülasyon içerikli iddialarla algı çalışmalarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet Gazetesi Yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun ortaya attığı ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in peşine takıldığı 'FETÖ' iddialarına yalanlama geldi.
Bakanlık açıklamasında, "Bir basın kuruluşu tarafından dört Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkûm edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz." denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Millî Savunma Bakanlığı ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve 84 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun mücadelesini büyük bir başarı ile vermektedir. Ordumuzun tek beklentisi emeğine saygı gösterilmesi, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozucu eylem ve söylemlerden kaçınılmasıdır.