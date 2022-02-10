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    • Güncel
    • 10.02.2022 17:57
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    • 10.02.2022 18:29
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    MSB'den CHP'li Özgür Özel ile Cumhuriyet Yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun 'FETÖ' iddialarına yalanlama!

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan Cumhuriyet Gazetesi Yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun ortaya attığı ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in peşine takıldığı iddialara yalanlama geldi. Bakanlık açıklamasında, "Bir basın kuruluşu tarafından dört Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkûm edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz." denildi. Ayrıca açıklamada, "Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakanlık yalanladı!

    CHP ve CHP'ye yakın isimler yalan ve manipülasyon içerikli iddialarla algı çalışmalarını sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet Gazetesi Yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun ortaya attığı ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in peşine takıldığı 'FETÖ' iddialarına yalanlama geldi.

    Bakanlık açıklamasında, "Bir basın kuruluşu tarafından dört Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkûm edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz." denildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Millî Savunma Bakanlığı ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve 84 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun mücadelesini büyük bir başarı ile vermektedir. Ordumuzun tek beklentisi emeğine saygı gösterilmesi, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozucu eylem ve söylemlerden kaçınılmasıdır.

        Mehmetçiğin yurt içinde ve yurt dışında kazandığı başarılar, Bakanlığımızın bu günkü yöneticileri ve bugünkü komuta kademesinin idaresinde gerçekleşmektedir.

        "İBRETLE İZLİYORUZ"
        Özellikle terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla yürütüldüğü bu dönemde bir basın kuruluşu tarafından dört Bakan Yardımcımız üzerinden Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine Sayın Bakanımız ve Bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkûm edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz.

        "BÜYÜK BİR DÜŞMANLIK TAVRI"
        Geçerli hiçbir mesnedi ve hukuki dayanağı olmayan iddialar, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile amir ve komutanlara karşı güven hissini yok etme niyetinden dolayı yargı organlarınca verilen mahkûmiyet kararı bulunan bir şahıs aracılığıyla gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır.

        "İFTİRALARIN ZAMANLAMASI MANİDAR"
        Bu iftiraların özellikle;

        - FETÖ ile mücadelemizin yoğun bir şekilde sürdüğü,

        - İcra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'ya son yılların en büyük darbelerinin vurulduğu,

        - Terör örgütünün bitirilme noktasına getirildiği bir dönemde ve Kış Kartalı Harekâtı ile aynı zamanda başlamış olmasını da manidar buluyoruz.

        İftiralarla ilgili Bakanlığımız tarafından ilgili basın kuruluşuna cevap ve düzeltme metinleri gönderilmiştir.

        Bunun yanında Bakan Yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dâhil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır.

        Bakanlığımız, basınımızın bilgi ihtiyaçlarını şeffaflıkla karşılamaktadır. İftiralarla oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına karşı da hukuk çerçevesinde mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.

        ÖZGÜR ÖZEL'İN YALAN ÇIKAN İDDİALARI
        Özgür Özel, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun iddialarını seslendirerek şunları söylemişti:
        "Milli Savunma Bakanı yardımcıları var. Kaç yardımcısı var, dört. Dörtte dört, fire yok. Üçü FETÖ'cü, biri ajan iddiası var. Bu konuda bir soruşturma yok. Her şeyi bırakın tek kelime açıklama yok."

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        Haberler Güncel MSB'den CHP'li Özgür Özel ile Cumhuriyet Yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun 'FETÖ' iddialarına yalanlama!
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