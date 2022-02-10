MSB'den CHP'li Özgür Özel ile Cumhuriyet Yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun 'FETÖ' iddialarına yalanlama!

"BÜYÜK BİR DÜŞMANLIK TAVRI"

Geçerli hiçbir mesnedi ve hukuki dayanağı olmayan iddialar, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile amir ve komutanlara karşı güven hissini yok etme niyetinden dolayı yargı organlarınca verilen mahkûmiyet kararı bulunan bir şahıs aracılığıyla gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Bu iddia ve iftiraları ortalama bir akıldan ve izandan yoksun olarak, büyük bir düşmanlık tavrı içerisinde ortaya atmak gayri ahlaki bir davranıştır. Ayrıca gaflettir ve halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır.

"İFTİRALARIN ZAMANLAMASI MANİDAR"

Bu iftiraların özellikle;

- FETÖ ile mücadelemizin yoğun bir şekilde sürdüğü,

- İcra edilen operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'ya son yılların en büyük darbelerinin vurulduğu,

- Terör örgütünün bitirilme noktasına getirildiği bir dönemde ve Kış Kartalı Harekâtı ile aynı zamanda başlamış olmasını da manidar buluyoruz.

İftiralarla ilgili Bakanlığımız tarafından ilgili basın kuruluşuna cevap ve düzeltme metinleri gönderilmiştir.

Bunun yanında Bakan Yardımcılarımız tarafından da suç duyurusu dâhil her türlü hukuk yoluna başvurulmaktadır.