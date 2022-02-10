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    Eşini ve çocuklarını yanına almadı, kurtardı! Halil Falyalı'ya 50 kurşun sıkıldığı ortaya çıktı

    Halil Falyalı’ya biri kiralık çift araçla pusu kurulduğu ve uzun namlulu çift silahla 50 kurşun sıkıldığı ortaya çıktı. Saldırı ile ilgili Ömer T. adlı şüpheli gözaltına alındı. Polis, saldırının gri renkli kiralık araç ve beyaz Nissan Note marka araçtaki kişilerce düzenlendiğini açıkladı.

    Çapraz infaz

    Kıbrıs'ta otel ve kumarhaneler işleten Halil Falyalı, önceki akşam Girne'de sahibi olduğu Les Ambassadeurs Hotel'den Çatalköy'deki evine gitmek için üç araçla hareket etti.

    Öndeki araca binen Falyalı, zırhlı aracına eşi Özge Taşker Falyalı ve çocuklarını bindirdi. Falyalı'yı adım adım takip eden suikastçılar, evine yaklaştığı yerdeki 20 Temmuz Caddesi'nin dar bölümüne girdiğinde uzun namlulu silahlarla araca çapraz ateş ettiler. Sıkılan toplam 50 kurşundan 7'sinin Falyalı'nın başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği belirlendi. Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldıdan yara almadan kurtulan eşi ve çocukları, şok geçirdi! Saldırganların sadece Falyalı'yı hedef aldıkları belirlendi. Eşi ve çocukları da aynı araçta olsaydı, kurtulmalarının mümkün olmadığı kaydedildi! Polis yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği düşünülen gri renk kiralık araç ile beyaz Nissan Note marka aracın tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi. İLKER TURAK

    İSTANBUL'DA 3 KİŞİ YAKALANDI
    Emniyet Genel Müdürlüğü, Falyalı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde İstanbul'da 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

    2 AY ÖNCE TAHLİYE OLDU
    KKTC doğumlu Falyalı, Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor. Kara para aklama ve uyuşturucu ticaretinden arandığına dair haberler basında yer almıştı. Darp ve alıkoyma suçundan tutuklanan Falyalı, geçen Aralık'ta serbest kalmıştı.

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    Haberler Güncel Eşini ve çocuklarını yanına almadı, kurtardı! Halil Falyalı'ya 50 kurşun sıkıldığı ortaya çıktı
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