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    • 10.02.2022 07:19
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    CHP'li Burhaniye Belediyesi'nden doğa katliamı: İhaleye çıkarılan zeytinlik AVM olacak!

    Balıkesır'de, temiz havası, alabildiğine zeytin ağaçları ve deniziyle insanları adeta büyüleyen Edremit Körfezi'nde CHP'li belediyelerin doğa katliamı tüm hızıyla sürüyor. CHP'den Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediyeye ait, içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 24 bin metrekare araziyi ihaleye çıkardı. İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu firma bölgeye AVM inşa edecek ve 23 yıl boyunca işletecek.

    CHP’den doğa katliamı: Zeytinlik AVM olacak!
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    Balıkesır'de, temiz havası, alabildiğine zeytin ağaçları ve deniziyle insanları adeta büyüleyen Edremit Körfezi'nde CHP'li belediyelerin doğa katliamı tüm hızıyla sürüyor. Bölgedeki ağaç ve doğa katliamının en son örneği ise Burhaniye Belediyesi'nde yaşandı.

    23 YILLIK ÜST KULLANIM HAKKIYLA İBRAHİM TATLISES'İN SAHİBİ OLDUĞU FİRMAYA BIRAKILDI
    Belediyeye ait, içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 24 bin metrekare arazi, CHP'li Başkan Ali Kemal Deveciler tarafından ihaleye çıkarıldı. İhale, 23 yıllık üst kullanım hakkıyla İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu firmaya bırakıldı. Firma, bölgeye AVM inşa edecek ve 23 yıl boyunca işletecek.

    ÇEVRECİLER İSYAN ETTİ
    Sabah'ta yer alan habere göre, zeytin ağaçlarıyla dolu arazinin AVM inşası için ihaleye verilmesi, çevre dernekleri ve platformlarının da tepkisine neden oldu. Burhaniye Çevre Platformu BURÇEP Yönetim Kurulu Üyesi Av. Filiz Sonsuz, "Bir alışveriş merkezi mi yoksa bir zeytinlik alanı mı önemli? Önce bunu düşünmek gerek. Ağaçların kesilmesine asla müsaade etmeyeceğimiz gibi taşınmasına da itirazımız var. Zeytin her şeyden önce stratejik bir öneme sahip. Bu ağaçlar hızla yok ediliyor. Böyle devam ederse de Akdeniz ülkelerinden zeytin almaya başlayacağız" dedi.

        CHP eski Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil de sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yanlış yanlıştır, partisi, mahallesi önemli değil. İlçelerdeki AVM'ler yöre esnafını ve ticaretini felç ettiği için taraftar değilim. Ayrıca AVM'ler sosyal doku ve yaşamı da etkiliyor" diye konuştu.


        HALUK KOÇ SAYESİNDE BAŞKAN OLMUŞTU
        Yerel seçimlerde CHP'den Burhaniye Belediye Başkanı aday adayı olan Ali Kemal Deveciler, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un dünürü olması hasebiyle, başkanlığa aday gösterilmişti. CHP'li birçok isim Deveciler'in adaylığına tepki göstermiş ve bazı partililer, parti üyeliğinden bile istifa etmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin de sık sık gittiği Edremit Körfezi'ndeki Güre Mahallesi'nde satın aldıkları zeytinlik alanları talan ederek havuzlu villalar inşa ettikleri gündeme gelmişti.

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