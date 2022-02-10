CHP'li Burhaniye Belediyesi'nden doğa katliamı: İhaleye çıkarılan zeytinlik AVM olacak!

ÇEVRECİLER İSYAN ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, zeytin ağaçlarıyla dolu arazinin AVM inşası için ihaleye verilmesi, çevre dernekleri ve platformlarının da tepkisine neden oldu. Burhaniye Çevre Platformu BURÇEP Yönetim Kurulu Üyesi Av. Filiz Sonsuz, "Bir alışveriş merkezi mi yoksa bir zeytinlik alanı mı önemli? Önce bunu düşünmek gerek. Ağaçların kesilmesine asla müsaade etmeyeceğimiz gibi taşınmasına da itirazımız var. Zeytin her şeyden önce stratejik bir öneme sahip. Bu ağaçlar hızla yok ediliyor. Böyle devam ederse de Akdeniz ülkelerinden zeytin almaya başlayacağız" dedi.