Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs oldu! "Geçmiş olsun" diyen vatandaşlara teşekkür mesajı yolladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Covid'e yakalandığını açıkladı. Tüm dünyadan 'geçmiş olsun mesajı' yağdı. Çalışmalarını evinde yürüten Erdoğan, destek karşısında duygulandı.

Türkiye'nin her yerinden gönderilen mesajları tek tek cevapladı: Sağ olun var olun. Sağlıcakla kalın. Gözlerinizden öpüyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Selam ve muhabbetlerimle...

Başkan Erdoğan, kendisi için Kur'an okuyan nineye, "Ellerinizden öpüyorum" dedi.

Miniklerin, " Allah'ım Cumhurbaşkanı'mıza uzun ömürler versin" duası, Başkan Erdoğan'ın paylaşımından sonra binlerce beğeni aldı.