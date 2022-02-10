Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs oldu! "Geçmiş olsun" diyen vatandaşlara teşekkür mesajı yolladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs oldu. "Geçmiş olsun" diyen vatandaşlara teşekkür mesajı yolladı. Başkan Erdoğan, kendisi için Kur'an okuyan nineye, "Ellerinizden öpüyorum" dedi. Miniklerin,"Allah'ım Cumhurbaşkanı'mıza uzun ömürler versin" duası, Başkan Erdoğan'ın paylaşımından sonra binlerce beğeni aldı.

    7’den 70’e teşekkür

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Covid'e yakalandığını açıkladı. Tüm dünyadan 'geçmiş olsun mesajı' yağdı. Çalışmalarını evinde yürüten Erdoğan, destek karşısında duygulandı.

    Türkiye'nin her yerinden gönderilen mesajları tek tek cevapladı: Sağ olun var olun. Sağlıcakla kalın. Gözlerinizden öpüyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Selam ve muhabbetlerimle...

    Başkan Erdoğan, kendisi için Kur'an okuyan nineye, "Ellerinizden öpüyorum" dedi.

    Miniklerin, " Allah'ım Cumhurbaşkanı'mıza uzun ömürler versin" duası, Başkan Erdoğan'ın paylaşımından sonra binlerce beğeni aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yalnız Kurt son fragman izle
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs oldu! "Geçmiş olsun" diyen vatandaşlara teşekkür mesajı yolladı
        SON DAKİKA