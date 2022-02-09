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    • Güncel
    • 09.02.2022 18:05
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    • 09.02.2022 18:38
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    Başkan Erdoğan kendisi için dua eden vatandaşlara tek tek teşekkür etti

    Son dakika haberleri... Koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisine Twitter üzerinden, "Annem elinde kuran 82 yasinda ilk günden beri sana duacı reis." ifadeleriyle seslenen bir kullanıcıya yanıt verdi. Erdoğan, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…" ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra kendisine dua ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan 7'den 70'e vatandaşlara tek tek teşekkür etti.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara teşekkür

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle izolasyon sürecinde olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan ve dua eden vatandaşlara teşekkür etti.

    "DUALARINIZI HİÇ EKSİK ETMEYİN"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisine Twitter üzerinden, "Annem elinde kuran 82 yasinda ilk günden beri sana duacı reis." ifadeleriyle seslenen "Dadaş Kızı" isimli kullanıcıya yanıt verdi.

    Erdoğan, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…" ifadelerini kullandı.

    MİNİK YAVURLARA TEŞEKKÜR
    Başkan Erdoğan öte yandan "Yavruların duası seninle Reis" ifadeleriyle çocukların Başkan Erdoğan'a dua etmesini paylaşan bir kullanıcıya da yanıt verdi. Erdoğan, "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…" ifadelerini kullandı.

        "SELAMLARIMIZI GÖNDERİYORUM"
        Erdoğan kendisine, "Allah acil şifanızı versin , en kolay şekliyle atlatmanızı dilerim Sayın Cumhurbaşkanımız ve Değerli Eşi Emine Hanım" ifadeleriyle geçmiş olsun dileyen bir vatandaşa, "Nuray Hanım, güzel dileklerin ve mesajın için çok çok teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.
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