Başkan Erdoğan kendisi için dua eden vatandaşlara tek tek teşekkür etti

"SELAMLARIMIZI GÖNDERİYORUM"

Erdoğan kendisine, "Allah acil şifanızı versin , en kolay şekliyle atlatmanızı dilerim Sayın Cumhurbaşkanımız ve Değerli Eşi Emine Hanım" ifadeleriyle geçmiş olsun dileyen bir vatandaşa, "Nuray Hanım, güzel dileklerin ve mesajın için çok çok teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyorum." ifadeleriyle yanıt verdi.