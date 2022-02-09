Başkan Erdoğan kendisi için dua eden vatandaşlara tek tek teşekkür etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle izolasyon sürecinde olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan ve dua eden vatandaşlara teşekkür etti.
"DUALARINIZI HİÇ EKSİK ETMEYİN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisine Twitter üzerinden, "Annem elinde kuran 82 yasinda ilk günden beri sana duacı reis." ifadeleriyle seslenen "Dadaş Kızı" isimli kullanıcıya yanıt verdi.
Erdoğan, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…" ifadelerini kullandı.
Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin… https://t.co/0VVHIGGUkY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
MİNİK YAVURLARA TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan öte yandan "Yavruların duası seninle Reis" ifadeleriyle çocukların Başkan Erdoğan'a dua etmesini paylaşan bir kullanıcıya da yanıt verdi. Erdoğan, "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…" ifadelerini kullandı.
Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun… https://t.co/jMdE1bnCa9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022