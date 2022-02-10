Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray, Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray’da okul var mı?

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinin yanı sıra Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullar ile bağlı köy okullarında 11 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.

Kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yer alan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Başkale'de eğitime kar engeli



Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.