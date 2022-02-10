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    Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray, Erzincan'da okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray’da okul var mı?

    Ülke genelinde kar yağışının yoğun görülmesi nedeniyle il valiliklerinden peşpeşe kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray’da yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler yarın okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak eder oldu. Peki 11 Şubat Cuma Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray’da okul var mı? Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray valiliklerinden konuyla ilgili açıklama geldi mi?

    takvim.com.tr
    Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray, Erzincan’da okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray’da okul var mı?

    Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray, Erzincan'da okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray'da okul var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar yoğun kar yağışından dolayı okulların hangi illerde tatil edileceğini merak etmeye başladı. Valiliklerden peşpeşe açıklamalar gelmeye devam ederken Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray, Erzincan'daki okullarda yarın ders işlenip işlenmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. İşte son gelişmeler...

    11 ŞUBAT CUMA AĞRI, VAN, KAYSERİ, HAKKARİ, AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

    Ağrı'da olumsuz hava koşulları yüzünden il merkezi ve 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinin yanı sıra Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullar ile bağlı köy okullarında 11 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.

    Kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yer alan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

    Başkale'de eğitime kar engeli

    Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

    Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi.

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

        Kayseri'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

        Kayseri'nin 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Yahyalı ve Hacılar ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

        İncesu ilçesinde de taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi.

        Aksaray'da taşımalı eğitime kar engeli

        Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki bütün okullarda eğitime 11 Şubat günü ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile olup merkez ve ilçe köylerinden merkez veya ilçeye gelen kamu kurumlarındaki personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

        Erzincan'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

        Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

        Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

        Makas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."
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        Haberler Güncel Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray, Erzincan'da okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma Ağrı, Van, Kayseri, Hakkari, Aksaray’da okul var mı?
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