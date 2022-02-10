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    Niğde ve Karaman’da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma Niğde ve Karaman’da okullarda ders olacak mı? Valilik açıklaması…

    Akşam saatlerinden yoğun bir şekilde Niğde ve Karaman’da yarın okullar tatil mi sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde kar yağışlarının yoğun etkisini göstermeyi sürdürürken ulaşımın aksamasından dolayı okullardaki dersler de iptal ediliyor. Peki öğrenciler, öğretmenler ve velilerin merakla araştırdığı 11 Şubat Cuma Niğde ve Karaman’da okullarda ders olacak mı? Niğde ve Karaman valiliklerinden konuyla ilgili açıklama geldi mi?

    takvim.com.tr
    Niğde ve Karaman’da yarın okullar tatil mi?

    Niğde ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma Niğde ve Karaman'da okullarda ders olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde yaşanan kar yağışı okullara giden öğretmen ve öğrencilere de zorluk yaşandığı için valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki Niğde ve Karaman'daki okullarda yarın ders olacak mı?

    KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Karaman'da don ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, don ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Şubat Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

    NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

        Toplantıda, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedilen açıklamada, resmi ve özel bütün eğitim kurumları, kreş ve gündüz bakımevlerinde de eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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