Niğde ve Karaman'da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat Cuma Niğde ve Karaman'da okullarda ders olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde yaşanan kar yağışı okullara giden öğretmen ve öğrencilere de zorluk yaşandığı için valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki Niğde ve Karaman'daki okullarda yarın ders olacak mı?
KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Karaman'da don ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, don ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Şubat Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.