Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.02.2022 20:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2022 20:07
    ABONE OL

    9 Şubat Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye miktarı…

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye ne kadar? Arama motorları üzerinden binlerce kişi bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Kuponlarını oynayıp yatıranlar ve büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonuçlarını akşam saatlerinde merak eder oldu. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    9 Şubat Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda, canlı yayın ile gerçekleştirilen 9 Şubat Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığı merak edilmeye başlandı. Peki Şans Topu çekilişinde bu haftanın büyük ikramiyesi ne kadar olarak belirlendi?

    9 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşti ve talihli numaralar açıklandı.

    İşte talihli numaralar:

    33, 10, 4, 12, 34, 12

    ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        SEN SEÇ

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

            NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

            Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

            Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Johnson’ın görüntüleri ifşa oldu!
            Haberler Güncel 9 Şubat Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye miktarı…
                SON DAKİKA