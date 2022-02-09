9 Şubat Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye miktarı…

Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda, canlı yayın ile gerçekleştirilen 9 Şubat Çarşamba Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranının erişime açılıp açılmadığı merak edilmeye başlandı. Peki Şans Topu çekilişinde bu haftanın büyük ikramiyesi ne kadar olarak belirlendi?
9 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Şans Topu çekilişi saat 20:00'de gerçekleşti ve talihli numaralar açıklandı.
İşte talihli numaralar:
33, 10, 4, 12, 34, 12
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.