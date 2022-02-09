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    • 09.02.2022 18:58
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    Karaman’da okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Karaman’da okullarda ders işlenmeyecek mi? Karaman Valiliği açıklaması

    Ülke genelinde bazı illerde yoğun kar yağışları yaşanıyor ve ulaşımı da olumsuz yönde etkiliyor. Bu illerden biri de Karaman oldu ve öğrenciler, öğretmenler, veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki ikinci dönem yeni başlamışken Karaman’da okullar tatil mi edildi? 10 Şubat 2022 Perşembe Karaman’da yarın okullarda ders işlenmeyecek mi? Karaman Valiliği’nden konuyla ilgili açıklama geldi mi?

    takvim.com.tr
    Karaman’da okullar tatil mi?

    Karaman'da okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Karaman'da okullarda ders işlenmeyecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Karaman Valiliği açıklaması geldi ve merak edilen sorular yanıtlarını buldu. Kar yağışının yoğun görüldüğü illerde okullar için kar tatili açıklamaları peşpeşe gelmeye devam ediyor. Peki Karaman'nda okuyan öğrenciler yarın ders görecek mi?

    KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

    Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

    Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi.

    Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Karaman’da okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Karaman’da okullarda ders işlenmeyecek mi? Karaman Valiliği açıklaması…
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