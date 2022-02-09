Karaman’da okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Karaman’da okullarda ders işlenmeyecek mi? Karaman Valiliği açıklaması

Karaman'da okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Karaman'da okullarda ders işlenmeyecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Karaman Valiliği açıklaması geldi ve merak edilen sorular yanıtlarını buldu. Kar yağışının yoğun görüldüğü illerde okullar için kar tatili açıklamaları peşpeşe gelmeye devam ediyor. Peki Karaman'nda okuyan öğrenciler yarın ders görecek mi?
KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi.
Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi.
Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.