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    • 10.02.2022 06:42
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    Valilik açıklamaları... Karaman, Niğde, Afyon, Denizli'de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 bugün kar tatili olan iller hangileri?

    Yarın okulların tatil olup olmadığı kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki, Karaman, Niğde, Afyon, Denizli'de okullar tatil mi? 10 Şubat bugün kar tatili olan iller hangileri? Valilik açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Bugün Karaman, Niğde, Afyon, Denizli’de okullar tatil mi?

    Karaman, Niğde, Afyon, Denizli kar tatili son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Valilik açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sıkı takibe alındı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası bazı illerde eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler kar tatili haberleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Karaman, Niğde, Afyon, Denizli'de okullar tatil mi? 10 Şubat bugün kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika Valilik açıklamaları...

    BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Karaman'da okullar tatil edildi!

    Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

    Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi.

    Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

    Niğde'de kar tatili!

    Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

    Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    Afyonkarahisar'da kar tatili

    Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

    Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi.

    10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

    Yoğun kar yağışı olan bazı bölgelerdeki illerde valilik eğitime ara verme kararı aldı. İşte o iller...

    AFYONKARAHİSAR

    Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

    Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

    AKSARAY

    Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

    Eskil ve Sultanhanı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.


    BALIKESİR

    Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

    Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı, ilçe merkezimizde aralıksız devam eden yağmur ve don beklentisi nedeniyle 09.02.2022 tarihi itibariyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

    İrvindi Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerimizdeki eğitime ve taşımalı eğitime 09.02.2022 Çarşamba günü gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    BİLECİK

    Bilecik ve ilçelerinin etkisini altına alan kar yağışı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
    Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle sadece köylerden taşımalı okul merkezlerine taşınmak suretiyle, taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 1 gün 09 Şubat 2022 Çarşamba süre ile taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

        ÇANAKKALE

        Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak.

        tYenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

        Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

        ÇANKIRI

        Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

        Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

        Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

        Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

        DENİZLİ

        Denizli'de kar yağışının yeniden etkisini artırdığı Çameli ilçesinde okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile personellere de izin verildi.

        Denizli'de 15 gün sonra akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, kentin tamamında etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde daha fazla etkili olan kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Denizli'nin en soğuk ilçelerinden birisi olan Çameli de, kar yağışından an fazla etkilenen merkezden birisi oldu. Sürücülere zor anlar yaşatan yoğun kar yağışı, eğitime de engel getirdi.

        Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

        ESKİŞEHİR

        Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Mihalıççık ve İnönü ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı il merkezinin yanı sıra ilçelerde etkili oldu. Etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Devam eden kar yağışının etkili olduğu Mihalıççık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışı nedeniyle İnönü ilçesinde ise taşımalı sistem ile eğitim öğretime devam eden öğrencilerde 1 gün süreyle izinli sayılacak.

        KARAMAN

        Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.'' denildi.

        NİĞDE

        Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Perşembe günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi. Ayrıca, ''Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

        SİVAS

        Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

            RÜZGAR: Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

            UYARILAR

            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA

            MARMARA

            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            EDİRNE °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            İSTANBUL °C, 7°C

            Çok bulutlu

            KIRKLARELİ °C, 7°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            KOCAELİ °C, 8°C

            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

            EGE

            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 1°C

            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            DENİZLİ °C, 5°C

            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            İZMİR °C, 9°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            MANİSA °C, 9°C

            Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

                AKDENİZ

                Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

                ADANA °C, 12°C

                Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                ANTALYA °C, 14°C

                Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

                HATAY °C, 12°C

                Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                ISPARTA °C, 4°C

                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                İÇ ANADOLU

                Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Karaman, Niğde ve Aksaray çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden, güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                ANKARA °C, 4°C

                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                ÇANKIRI °C, 1°C

                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 0°C

                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                KONYA °C, 3°C

                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                BATI KARADENİZ

                Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

                BOLU °C, 2°C

                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                DÜZCE °C, 5°C

                Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

                KASTAMONU °C, 2°C

                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                ZONGULDAK °C, 6°C

                Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ

                Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                AMASYA °C, 8°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

                SAMSUN °C, 11°C

                Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

                TOKAT °C, 8°C

                Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

                TRABZON °C, 15°C

                Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                DOĞU ANADOLU

                Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                ERZURUM °C, 5°C

                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                KARS °C, 3°C

                Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

                MALATYA °C, 8°C

                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                MUŞ °C, 0°C

                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

                DİYARBAKIR °C, 10°C

                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

                GAZİANTEP °C, 10°C

                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

                MARDİN °C, 10°C

                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

                SİİRT °C, 11°C

                Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

                DENİZLERDE HAVA

                Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

                KARADENİZ

                Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinde 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, batısı yer yer 3,0m; Görüş: Orta.

                MARMARA

                Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

                EGE

                Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 4,0m; Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.

                AKDENİZ

                Hava Durumu: Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 4,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

                VAN GÖLÜ

                Hava Durumu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, zaman zaman güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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                Haberler Güncel Valilik açıklamaları... Karaman, Niğde, Afyon, Denizli'de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 bugün kar tatili olan iller hangileri?
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