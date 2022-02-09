Valilik açıklamaları... Karaman, Niğde, Afyon, Denizli'de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 bugün kar tatili olan iller hangileri?

Karaman, Niğde, Afyon, Denizli kar tatili son dakika haberleri araştırılmaya başlandı. Valilik açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sıkı takibe alındı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası bazı illerde eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler kar tatili haberleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Karaman, Niğde, Afyon, Denizli'de okullar tatil mi? 10 Şubat bugün kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika Valilik açıklamaları...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Karaman'da okullar tatil edildi!
Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi.
Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi.
Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Niğde'de kar tatili!
Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Afyonkarahisar'da kar tatili
Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi.
10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ
Yoğun kar yağışı olan bazı bölgelerdeki illerde valilik eğitime ara verme kararı aldı. İşte o iller...
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
AKSARAY
Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Eskil ve Sultanhanı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BALIKESİR
Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı, ilçe merkezimizde aralıksız devam eden yağmur ve don beklentisi nedeniyle 09.02.2022 tarihi itibariyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.
İrvindi Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerimizdeki eğitime ve taşımalı eğitime 09.02.2022 Çarşamba günü gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
BİLECİK
Bilecik ve ilçelerinin etkisini altına alan kar yağışı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle sadece köylerden taşımalı okul merkezlerine taşınmak suretiyle, taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 1 gün 09 Şubat 2022 Çarşamba süre ile taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.