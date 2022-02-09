"Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var" diyen Mine Kırıkkanat hakkında neden harekete geçilmedi? Üzeri örtülen kaset tehdidi







NE ŞİKAYET VAR NE SORUŞTURMA!

Şimdi kamuoyunun merak ettiği ve yanıt beklediği sorular var: Tehdit edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şantajı Mine Kırıkkanat hakkında neden bir şikayette bulunmadı? Mine Kırıkkanat'ın elinde gerçekten bir dosya var ise neden kamuoyuna tehditvari açıklamalar yapmakla kalıyor ve içeriğini açıklamıyor? Söz konusu dosya tehdidiyle ilgili neden gerek parti bazında gerek savcılık kanadında bir soruşturma gerçekleştirilmedi?

KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU

Öte yandan Nokta TV yayınına katılan Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi gibi 'gerçek Atatürkçüleri' küstürdüğünü belirten Kırıkkanat, "CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Abuk sabuk insanları doldurdular. CHP'yi eleştiriyoruz diye bizi dışladılar" dedi.