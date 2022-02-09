"Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çok can alıcı bir dosya var" diyen Mine Kırıkkanat hakkında neden harekete geçilmedi? Üzeri örtülen kaset tehdidi

CHP'de kızışan adaylık yarışı karşılıklı siyasi suikast tehditlerini de beraberinde getirdi. Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle ilgili çok önemli bir iddiada bulundu.
Kırıkkanat, 'Ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde girer. Derde girmesini istemiyorum. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı, çok yıkıcı bir dosya var basının elinde. Benim elimde de var ama söyleyemem.
Ortaya çıkarmıyorlar çünkü CHP'den daha suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulamazlar. Burada duruyorum. Başka soru sormayın.' ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından sosyal medyada hızla yayılan video en çok izlenenler arasına girdi." dedi.
NE ŞİKAYET VAR NE SORUŞTURMA!
Şimdi kamuoyunun merak ettiği ve yanıt beklediği sorular var: Tehdit edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şantajı Mine Kırıkkanat hakkında neden bir şikayette bulunmadı? Mine Kırıkkanat'ın elinde gerçekten bir dosya var ise neden kamuoyuna tehditvari açıklamalar yapmakla kalıyor ve içeriğini açıklamıyor? Söz konusu dosya tehdidiyle ilgili neden gerek parti bazında gerek savcılık kanadında bir soruşturma gerçekleştirilmedi?
KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
Öte yandan Nokta TV yayınına katılan Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu yüzünden artık CHP'ye oy vermediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi gibi 'gerçek Atatürkçüleri' küstürdüğünü belirten Kırıkkanat, "CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Abuk sabuk insanları doldurdular. CHP'yi eleştiriyoruz diye bizi dışladılar" dedi.
"GENİŞ MEZHEBİNE HDP'Yİ DE İSTİYOR"
Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada hapis yatan Ahmet Altan'ı ve Nazlı Ilıcak'ı alkışlatmasına ve savunmasına değinen Kırıkkanat, "Ahmet Altan'a ve Nazlı Ilıcak'a 'geçmiş olsun' dedi. Yani bu kadar da geniş mezhebi. Bu geniş mezhebe HDP'yi de dahil etmek istiyorlar şimdi" ifadelerini kullandı.