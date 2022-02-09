Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü. Korkunç cinayetin ardından aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari Seccad Yeşil ise Bursa'da enselendi. Peki, Seccad Yeşil kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil nereli, ne iş yapar?
SECCAD YEŞİL KİMDİR?
Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Katil zanlısı olan 5 kişiden 4'ü yakalandı fakat Seccad Yeşil hala aranıyordu. Gelen son dakika gelişmesiyle birlikte yakalandığı açıklandı.