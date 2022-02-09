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    • 09.02.2022 15:02
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    Seccad Yeşil kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil nereli, ne iş yapar?

    Beşiktaş eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son dakika gelişme yaşandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı.13 gündür firari olan Seccad Yeşil İstanbul'a getirilecek. Peki, Seccad Yeşil kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinden aranan Seccad Yeşil nereli, ne iş yapar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Seccad Yeşil kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil nereli, ne iş yapar?

    Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü. Korkunç cinayetin ardından aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari Seccad Yeşil ise Bursa'da enselendi. Peki, Seccad Yeşil kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil nereli, ne iş yapar?

    SECCAD YEŞİL KİMDİR?

    Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Katil zanlısı olan 5 kişiden 4'ü yakalandı fakat Seccad Yeşil hala aranıyordu. Gelen son dakika gelişmesiyle birlikte yakalandığı açıklandı.

        13 gündür firari olan cinayet zanlısı Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı. Bu gelişmenin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 17 kişi yakalanmış oldu.

        Emniyet'in açıklamasında, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.
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        Haberler Güncel Seccad Yeşil kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firarisi Seccad Yeşil nereli, ne iş yapar?
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