Niğde’de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Niğde’de yarın okullarda ders işlenmeyecek mi? Niğde Valiliği açıklaması…

Niğde'de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Niğde'de yarın okullarda ders işlenmeyecek mi? Arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan sorular arasında yer alıyordu ve Niğde Valiliği açıklaması ile sorular cevaplarını buldu. Niğde'de yaşayan öğretmen, öğrenci ve velilerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor ve tatil haberinin gelip gelmediği yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte son gelişmeler...
NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.