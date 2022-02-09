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    • 09.02.2022 20:18
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    Niğde’de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Niğde’de yarın okullarda ders işlenmeyecek mi? Niğde Valiliği açıklaması…

    Türkiye genelinde kar yağışlarının yoğun görüldüğü illerin valiliklerinden kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Niğde’de yaşayan öğrenci, öğretmen ve veliler Niğde’de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Niğde’de yarın okullarda ders işlenmeyecek mi sorularına yanıt arıyor. 7 Şubat itibariyle başlayan ikinci dönem derslerine yarın ara mı verilecek? Niğde Valiliği’nden konuyla ilgili açıklama geldi mi?

    takvim.com.tr
    Niğde’de okullar tatil mi?

    Niğde'de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Niğde'de yarın okullarda ders işlenmeyecek mi? Arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan sorular arasında yer alıyordu ve Niğde Valiliği açıklaması ile sorular cevaplarını buldu. Niğde'de yaşayan öğretmen, öğrenci ve velilerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor ve tatil haberinin gelip gelmediği yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte son gelişmeler...

    NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

    Niğde'de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında yarın, il merkezi ve bağlı köy ve beldeler, ilçelerdeki ilk, orta ve liselerde, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

    Açıklamada, kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Niğde’de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe Niğde’de yarın okullarda ders işlenmeyecek mi? Niğde Valiliği açıklaması…
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