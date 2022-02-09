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    • 09.02.2022 23:20
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    • 09.02.2022 23:20
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de Selçuk ve Haluk Bayraktar’ı kabul etti

    Son dakika haberleri...  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 26-29 Mayıs'ta yapılması planlanan TEKNOFEST Azerbaycan'ın tanıtım toplantısı için Bakü'de bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti.

    Aliyev Bayraktar’ı kabul etti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti.

    Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, 26-29 Mayıs'ta yapılması planlanan TEKNOFEST Azerbaycan'ın tanıtım toplantısı için bulundukları Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

    Selçuk Bayraktar, Aliyev ile görüşmelerini Twitter hesabından, "Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir." ifadeleri ile duyurdu.

    Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, Azerbaycan temasları kapsamında Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı'nı da ziyaret etti.

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