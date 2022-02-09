2. dönem nakil sonuçları hangi tarihte duyurulacak? Nakil sonuçları ne zaman açıklanır? E-okul VBS nakil sonucu sorgulama...

2021-2022 yılı eğitim ve öğretim 2. dönemin başlamasının ardından hem öğrenciler hem de veliler nakil sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun yanıtını araştırır oldu. Bu noktada lise nakil başvuru sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sayfasında büyük bir yoğunluk oluşuyor. Peki 2. dönem nakil sonuçları hangi tarihte duyurulacak? E-okul VBS nakil sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte ayrıntılar…
NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2. Dönemle beraber beklentilerin arttığı ortaöğretim lise nakil tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;
Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.
Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.