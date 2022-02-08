Azerbaycan’ı TEKNOFEST heyecanı sardı

TEKNOFEST, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Festival için mekan olarak daha önce birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Baku Crystal Hall ile Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park seçildi.
TEKNOFEST Azerbaycan kapsamındaki "Teknoloji Yarışmalarına" başvurular başladı ve 17 Şubat'a kadar devam edecek. Yarışmalar uluslararası katılıma da açık.
Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak organize edeceği TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında, içlerinde Smart Karabağ Hackathon ve Rocket League Esports EuroCup yarışmalarının da olduğu 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.