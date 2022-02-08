Azerbaycan’ı TEKNOFEST heyecanı sardı

Yurt dışına açılım konusunda teklifler almaya başladıklarını, Karabağ'daki harekat sonrasında festival için Azerbaycan'ın gündeme geldiğini belirten Bayraktar, "TEKNOFEST'in yurt dışında ilk defa Azerbaycan'da olması, bizler için de anlamlı ve çok heyecanlı bir gelişme oldu." dedi.

Bayraktar, Türkiye'de TEKNOFEST'e ilk başladıklarında toplumun sahip çıkıp çıkmayacağı ve istenilen etkiyi bırakıp bırakmayacağı konusunda bir bilinmezlik olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Şimdi TEKNOFEST biraz daha kendini kanıtlayarak geliyor ama neticede yeniden doğuyor bir anlamda. Burada da özellikle Bayraktar TB2 SİHA'larımızın Karabağ zaferine verdiği destek nedeniyle hem savunma sanayiine, milli teknolojiye büyük ilgi var. TEKNOFEST ilk yıl biraz daha savunma sanayii odaklı başlamıştı ama sonrasında yarışmaların yüzde 90'ından fazlası diğer sivil alanlarda oldu. Azerbaycan'da da ilk yıl biraz daha gösteriler, teknolojik tanıtımlar ve savunma sanayii üzerinden olacak. Biz ilk yılla birlikte çok büyüyeceğini ve toplumun buna sahip çıkacağını öngörüyoruz. Büyük bir coşkuyla kutlanmasını bekliyoruz."

Diğer ülkelerin de TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmak istediğini belirten Bayraktar, Endonezya ve Ukrayna'da ciddi taleplerin bulunduğunu kaydetti.