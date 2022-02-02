Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak ölen çok sayıda göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.







Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan sınır birlikleri tarafından İpsala Sınır Kapısı'nda geri itilen 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Donarak yaşamını yitiren göçmenlerin fotoğraflarını da paylaşan Soylu,ifadelerini kullandı.