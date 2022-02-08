Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.02.2022 18:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2022 18:30
    ABONE OL

    Son dakika: BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Al Nahyan, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

    takvim.com.tr
    Nahyan’dan geçmiş olsun telefonu

    Koronavirüs testi pozirig çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hastalığı hafif atlatırken Başkan Erdoğan bir yandan temaslarını da sürdürüyor.

    NAHYAN İLE TELEON GÖRÜŞMESİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    NAHYAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

    BAE İLE TÜRKİYE ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANMIŞTI
    Geçtiğimiz Kasım ayında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan Türkiye'yi ziyaret ederek Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bloomberg’in haberine yalanlama
    Haberler Güncel Son dakika: BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu!
        SON DAKİKA