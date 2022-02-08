Son dakika: BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'dan Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu!

Koronavirüs testi pozirig çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hastalığı hafif atlatırken Başkan Erdoğan bir yandan temaslarını da sürdürüyor.

NAHYAN İLE TELEON GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NAHYAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

BAE İLE TÜRKİYE ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Geçtiğimiz Kasım ayında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan Türkiye'yi ziyaret ederek Başkan Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, çevre, finans ve ticaret alanlarında 10 anlaşma imzalandı.