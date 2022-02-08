Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

İşte Melis Coşan İslamoğlu'nun açıklamaları:

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki karantina sürecinde bugün 4. Gün. Sağlık durumları ile ilgili son bilgiyi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor" dedi.

NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞME!

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın karantina sürecinde çalışmaları da devam ediyor. Dün önemli bir telefon görüşmesi yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.