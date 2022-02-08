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Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
08.02.2022 14:42

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Erdoğan’ın koronavirüse yakalandığını öğrenen siyasi isimler tek tek geçmiş olsun dileklerini iletmiş, Erdoğan da tek tek dönüş yapmıştı. Çalışmalarına Üsküdar Kısıklı’daki konutundan devam eden Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Konuyla ilgili A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

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İşte Melis Coşan İslamoğlu'nun açıklamaları:
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki karantina sürecinde bugün 4. Gün. Sağlık durumları ile ilgili son bilgiyi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor" dedi.

NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞME!
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın karantina sürecinde çalışmaları da devam ediyor. Dün önemli bir telefon görüşmesi yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin son bulması için de Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyon düşürme mantığıyla hareket ettiklerini belirtti.

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