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    • 08.02.2022 17:59
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu'nun, RF ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında görüştüğü öğrenildi.

    DHA
    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

    Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelirken Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimleri hakkında muhatabına bilgi verdi.

    Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler de ele alınırken Çavuşoğlu, PKK-YPG'nin Suriye'deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekerek, bu terör örgütüne karşı Türkiye'nin mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

    Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan'la devam eden normalleşme süreci de ele alınırken Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumuna davet etti.

    Blinken görüşmede, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini iletti.

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