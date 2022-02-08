Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." ifadelerini kullandı.

7 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

