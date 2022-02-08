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    • 08.02.2022 20:06
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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika korona haberleri... Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.

    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." ifadelerini kullandı.

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        3 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                Haberler Güncel Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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